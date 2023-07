Memminger Meile 2023: Aktion „mmopen – Memmingen besucht sich“ mit neugieriger Zurückhaltung

Von: Tom Otto

Brigitte und Herbert Lauber (am Kopfende des Tisches) konnten in ihren schönen und schattigen Garten einladen. © Tom Otto

Memmingen – Vermutlich ist die große Hitze an diesem Tag ein wichtiger Grund dafür, dass relativ wenige Menschen vom Tag der offenen Türen im Rahmen der „Memminger Meile“ Gebrauch machten.

Die meisten Radiostationen rieten bei den bisher höchsten Temperaturen dieses Jahres dazu, lieber zuhause in der schattigen und etwas kühleren Wohnung zu bleiben. Vielleicht braucht es aber einfach nur noch ein wenig Zeit, sich an den Gedanken zu gewöhnen, fremde Menschen zu besuchen und sich über Gott und die Welt auszutauschen. Doch diejenigen, die sich trauten bei „mm open“, wie die Aktion hieß, mitzumachen, hatten Spaß daran, mit Unbekannten zusammenzusitzen und sich auszutauschen.

Vorwiegend in der Altstadt sowie im Memminger Westen hatten sich insgesamt 16 Gastgebende gefunden, die ihre Gartentüre oder Hauseingang mit dem „mmopen“-Logo kenntlich gemacht hatten. Das war das vereinbarte Zeichen dafür, dass man sich am neuen Begegnungsformat beteiligt und sich über Besuch freute. Dass die Besucherinnen und Besucher eher zu der kommunikativen Sorte Menschen gehörten, versteht sich von selbst. Und doch war bei fast allen Beteiligten zunächst eine kleine Unsicherheit zu spüren, worauf man sich da wohl eingelassen hatte.



Bei Brigitte und Herbert Lauber in der Buxacher Straße musste man sich zuerst einmal trauen ums Haus in den Garten zu gehen. Die Laubers haben es gut getroffen: Ein schöner großer und schattiger Garten, der die Besucher sogar bei schlechtem Wetter in einer Hütte hätte beherbergen können. Und das große, schöne und alte Haus, das erst in der Woche davor unter Denkmalschutz gestellt wurde, wie Herbert Lauber stolz erzählte. Im Keller des altehrwürdigen Hauses braut er Bier. Ganz offiziell. Und bot großzügig davon an.



Sabrina Demmeler vom „Projektbüro Stadt der Freiheitsrechte“ und Ralph Weidhaus von „Körperbehinderte Allgäu“ freuten sich über die große Resonanz und das erfreuliche Miteinander. © Tom Otto

Ralph Weidhaus in der Buxheimer Straße leitet eine Wohngruppe von 14 körperbehinderten Menschen, die dort wohnen und sich dachten, „wir nutzen ‚mmopen‘ mal, um unsere Nachbarn besser kennenzulernen“. Am selben Nachmittag waren auch die Angehörigen der dort Wohnenden eingeladen und so kamen gleich etliche zusammen. Auch die Mitarbeiterinnen der Metzgereifilialen Greiff freuten sich über die Einladung und saßen schon beisammen bei Kaffee und Kuchen. Ralf Weidhaus und seine Mitbewohner waren ebenfalls froh über diese Gelegenheit, das Konzept der Institution „Körperbehinderte Allgäu“, sich in der unmittelbaren Nachbarschaft zu integrieren, umsetzen zu können.



Gloria Hawlik in der Unteren Bachgasse hatte es gegenüber vielen anderen Gastgerinnen recht einfach, neue Menschen bei sich vor der Haustür empfangen zu können. Unter den schattigen Arkaden an der Memminger Ach war es nicht nur etwas kühler als auf den offenen sonnenbeheizten Plätzen, es kamen auch viele neugierige Menschen auf ihrem Nachmittagspaziergang vorbei, die erst vor Ort von der neuartigen Begegnungsmöglichkeit etwas erfuhren. Gloria Hawlik, die gebürtige Peruanerin ließ sich von ihrer Tochter antreiben mitzumachen. Sie lebt schon seit über zehn Jahren dort und ein weiteres Vierteljahrhundert im Allgäu. Doch selbst diese lange Zeit in unserer Region hat ihre Neugier auf andere Menschen nicht gemindert. „Jeder ist anders“, strahlt sie „und jeder kann was anderes erzählen, und wenn es nur das Essen ist, das wir anderes zubereiten!“



Gloria Hawlik (1. v. links) hatte großes Glück mit ihrem Einladungsort unter den schattigen Arkaden an der Memminger Ach, die die Hitze etwas erträglicher gestaltete. Sie konnte vielen Spaziergängern über die Aktion „mm open“ erzählen. © Tom Otto

„Memmingen besucht sich“ war ein Anfang, „etwas Neues, das Zeit braucht“, wie eine Besucherin es nannte. Manches könnte sicher noch etwas erleichtert werden, nicht jeden Einladungsort beispielsweise konnte man einfach finden. Die vom „Projektbüro Stadt der Freiheitsrechte“ als Mitveranstalter geäußerte Erwartung, dass sich die Besucher auch über die Bedeutung des Wortes „Freiheit“ und darüber, wie wir in Zukunft leben wollen, austauschten, hätte sicher spannend sein können. In den Gesprächen untereinander ging es jedoch meist um einfachere alltägliche Themen. „Auch das will wachsen“, äußerte ein älterer Herr seine Zuversicht. „Vielleicht ja nächstes Jahr“, so seine Hoffnung.

