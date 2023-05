Kein Musikevent im Stadtpark Neue Welt: „Memminger Meile 2023“ ohne Folk Music Festival

Von: Tom Otto

Die Fantastic Mohren Blues Band war im vergangenen Jahr der letzte Act auf der Bühne des 14. Folk Musik Festivals. Ob die Musiker geahnt hatten, dass sie mit diesem Auftritt auch das letzte Konzert eines Memminger Folk Musik Festivals gespielt haben? © Tom Otto

Memmingen – Im Sommer vergangenen Jahres war das Folk Musik Festival an der Memminger Ach im Stadtpark Neue Welt der Publikumsmagnet. Mehr als 500 Besucher wurden gezählt: Junge und Ältere, mal hip, mal schick, mal hippie-like und alternativ, mal gediegen, mal legère, mal traditionell oder konservativ. Die unterschiedlichsten Menschen fanden bei bestem Wetter und einer sehr entspannten „lazy Sunday afternoon“-Stimmung zusammen. Doch damit wird zumindest vorerst Schluss sein.



Der Verein „Parterretheater im Künerhaus alternative kleinkunst memmingen e.V.“ kurz PiK als Veranstalter und Organisator des Festivals erklärte gegenüber dem Memminger KURIER seinen Ausstieg schon in diesem Sommer. Nicht nur im Programmheft der diesjährigen „Memminger Meile“ wird man vergeblich nach der besonderen Veranstaltung suchen. Karin Keller, seit 2009 Vorstand des PiK, macht dafür hauptsächlich finanzielle Gründe verantwortlich. Schon im Vorfeld des letztjährigen Folk Music Festivals sei die allgemein festzustellende Haltung über die Fortführung der Veranstaltung im Verein, beim Kulturamt und bei Rick Stevens, der sich um die Künstlerauswahl kümmerte, sehr skeptisch gewesen. Nachdem das Folk Music Festival 2022 jedoch so erfolgreich war, das Wetter mitspielte und die große Besucherzahl mehr Eintrittsgelder in die Kassen brachte, wollte man sich wieder zusammensetzen und neu entscheiden.



Bei der Bilanz, die die Beteiligten dann nach „Meile“ und Folk Music Festival zogen, musste der Verein PiK jedoch feststellen, dass trotz der günstigen Rahmenbedingungen die Kosten gerade mal gedeckt waren. Bei Rick Stevens und dem Kulturamt war aufgrund des Erfolgs die Skepsis der Bereitschaft gegenüber der Fortsetzung des Festivals gewichen. Allein das PiK als Veranstalter mit finanzieller Verantwortung zog sich zurück, da die finanziellen Risiken zu groß seien. „Insbesondere die Technikkosten, die mittlerweile um fast das Doppelte gestiegen sind“, so Karin Keller, „ließen die Gesamtkosten deutlich steigen.“

Die Veranstaltungen des PiK im Künerhaus nagen auch an den finanziellen Reserven des Vereins. Es sei nur noch für 65 Gäste Platz bei den Konzerten und Kleinkunstdarbietungen im Künerhaus, auch der Getränkeeinkauf und die Energiekosten seien gestiegen, so dass unterm Strich bei fast jeder Veranstaltung ein Minus gemacht werde. Ein mögliches weiteres größeres Minus beim Folk Music Festival könne der Verein sich nicht leisten. Das Kulturamt könne das Festival alleine auch nicht bewältigen, da die Organisation sehr stark von der Arbeitskraft von etwa 25 freiwilligen ehrenamtlichen Helfern abhängt, die die städtischen Hausmeister und Techniker gar nicht leisten kann.



Karin Keller bedauert das „Aus“ für das Folkfestival auch sehr und sprach von einer „schönen Zusammenarbeit mit dem Kulturamt“ – allein das Geld fehlt, da alles immer teurer wird. Sie hofft darauf, dass in Zukunft vielleicht andere Vereine das Folk Music Festival organisieren würden. Für dieses Jahr geht in dieser Hinsicht jedoch nicht mehr. Das Folk Music Festival fällt aus. Ob es damit für immer „gestorben“ ist, bleibt abzuwarten.

