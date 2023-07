Memminger Meile 2023: Rainer von Vielen sorgt für sphärischen Klänge in der St. Martin Kirche

Von: Tom Otto

Ein ungewöhnliches Bild in der St. Martin Kirche: Die Konzertgäste machten es sich liegend bequem und lauschten den sphärischen Klängen, die Rainer von Vielen am Mischpult im Bild hinten zusammenstellte. © Tom Otto

Memmingen – Zu einem faszinierenden Konzert lud der Allgäuer Musiker Rainer von Vielen als „Oriom“ unter die GAIA-Kugel in die St. Martin Kirche ein. Und die Fans von GAIA und ihm selbst kamen zuhauf.

Miriam Grossmann vom Kulturamt, die die „Meile“ maßgeblich mitorganisiert hatte, teilte gegenüber dem KURIER mit, die Zahl der Karten sei auf 499 reduziert worden. Aus Sicherheits- und Platzgründen für die „Liegegäste“. Gut hundert der knapp 500 Besucherinnen und Besucher kamen mit Matten, Decken und Kissen und machten es sich im Altarvorraum liegend gemütlich. Unter dem sich drehenden Erdkugel-Modell mit etwa neun Metern Durchmesser ließ sich die meditative Wirkung der Musik noch besser genießen.

Die sphärischen Klänge, die Rainer von Vielen am Computermischpult zusammenstellte, sollten die Frequenz der Rotation der Planeten in unserem Sonnensystem hörbar machen. Die Töne erinnerten wechselweise an gregorianische Gesänge, die Bässe des Walgesangs, Menschen, die mit rhythmischem Klatschen um ein Feuer tanzen. Gemischt mit Klängen der indischen Sitar werden sie zu Assoziationen von afrikanischen oder asiatischen Gebetsritualen. Mal suggerieren sie die Geräusche des „Fahrtwindes“ der Erdkugel bei ihren Drehungen durch den Orbit, mal klingt es wie Meeresrauschen oder wie ein tiefes Ein- und Ausatmen.

Die Arbeit an dem Projekt hatte Rainer von Vielen im Lockdown 2021 begonnen. Für ihn entfalteten „die langsamen Beats eine durch und durch hypnotische und fesselnde Wirkung“. Sterne und Planeten sollten tanzbar gemacht werden. Zum Tanzen wurden jedoch gerade mal eine Handvoll der Gäste animiert, die meisten genossen die Musik mit „Augen zu“ und ließen sich im Orbit der Kirche treiben. Eine wunderbare Erfahrung, die hervorragend zur sich drehenden GAIA-Kugel passte.

