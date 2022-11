Memminger ÖDP nominiert OB-Kandidatin

Krimhilde Dornach will im kommenden Frühjahr für das Amt des OB in Memmingen kandidieren. © Privat

Memmingen – „Mit einer eindrucksvollen Rede stellte Krimhilde Dornach aus Weißenhorn, Kreisrätin und Fraktionsvorsitzende im Landkreis Neu-Ulm, ihre Qualifikation für das Amt der nächsten Oberbürgermeisterin unter Beweis“, so heißt es in einer Pressemitteilung der ÖDP.

1966 in Zell bei Pfronten im Ostallgäu geboren, fand Krimhilde Dornbach schon frühzeitig ihre Liebe zur Musik und zur Schauspielerei. Ihre Ausbildung an der Berufsfachschule für Musik zur staatlich geprüften Singschullehrerin ergänzten weitere zahlreiche Qualifikationen, so besitzt sie auch eine Zusatzqualifikation für Musiktherapie. Sie wirkt an der Musikschule Weißenhorn, arbeitet hauptberuflich als Fachlehrerin für Musik an der Städtischen Realschule Weißenhorn. Dort leitet sie die Musikfachschaft, ist Personalratsvorsitzende, Brandschutz-, Sicherheits- und Hygienebeauftragte sowie Mitglied im Schulforum. Weitere Tätigkeiten übt sie im Veranstaltungsmanagement und in der Verkehrserziehung aus. Sämtliche Aufgaben hält sie mit Fortbildungen und Dienstbesprechungen stets aktuell.

Diverse Ehrenämter in der ÖDP ergänzen ihre politische Erfahrung. Sie ist Vorsitzende des ÖDP Kreisverbandes Neu-Ulm und des ÖDP Bezirksverbandes Schwaben. Die Kandidatin arbeitet aktuell mit Menschen im Alter zwischen 5 und 91 und blickt auf 42 Jahre Ehrenamt zurück. Dornach ist sich sicher, dass sie die Herausforderungen, die an eine Oberbürgermeisterin gestellt werden, gut bewältigen kann.

Die Kandidatin will Politik mit Tiefgang und gemeinsam mit Verwaltung, Stadtrat, Wirtschaft, Kultur und allen Bürgerinnen und Bürgern eine ökologische, ökonomische, soziale „Fairänderung“ ganz im Sinne von Artikel 151 der Bayerischen Verfassung. Laut Dornach dürften sämtliche Aufgaben nicht isoliert betrachtet, sondern müssten vernetzt und ressortübergreifend gelöst werden. Aufgrund der aktuellen Herausforderungen und Krisen brauche es eine am Gemeinwohl orientierte Politik mit ihren vier Säulen: Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit sowie Transparenz und Mitentscheidung. Dornach sieht sich hier ganz bei den Inhalten des „Memminger Manifests“ und will diese mit aller Konsequenz weiter umsetzen.

„Setzen wir gemeinsam die Segel für eine bürgernahe und am Gemeinwohl orientierte Politik, denn sie kann Bedingungen schaffen, die die Lebensqualität aller Menschen positiv prägt“, so Dornachs Appell. Memmingen soll in den Hafen der Gemeinwohlökonomie einlaufen und sich nach und nach (mittels städtischer Betriebe) zertifizieren lassen.

Ab sofort will die einstimmig gewählte ÖDP-OB-Kandidatin in den Dialog mit Vereinen, Verbänden und interessierten Bürgerinnen und Bürgern eintreten. „Die Zeit bis zur Wahl am 5. März kommenden Jahres ist kurz, lasst sie uns nutzen, lernen Sie mich kennen, denn ich will Ihre Oberbürgermeisterin werden“, so Krimhilde Dornach abschließend. (MK)