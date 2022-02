Memminger Osten soll neue Freizeitanlage bekommen

Von: Tom Otto

Zwischen Tiroler Ring (rechts) und Haienbach (am linken Bildrand) soll in einigen Jahren der Freizeitbereich unter anderem für Biker und Skater entstehen. Die Maßnahme soll auch einen Ersatz für den wegfallenden Bolzplatz am Münchener Ring sein, der dem geplanten Familienhaus dort weichen soll. © Tom Otto

Memmingen - Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Stadt hat in seiner jüngsten Sitzung das Grobkonzept für einen geplanten Freizeitbereich im Rahmen der „Sozialen Stadt Ost“ einstimmig verabschiedet. Danach soll auf dem Grünstreifen zwischen Tiroler Ring und Haienbach sowie Augsburger Straße und Bergermühlstraße altersgerechte Sport- und Spielangebote sowie ein generationenübergreifender Verweilbereich geschaffen werden.

Im Mittelpunkt steht dabei der Bau eines „Biketracks“ und eine Skater-Anlage, die etwa ein Viertel der Fläche einnehmen soll. Darüber hinaus wird ein zentraler Platz geschaffen mit weiteren Spielangeboten, einer „Open Stage“ und einer Grillhütte als Aufenthalts- und Begegnungsmöglichkeit. Für unterschiedliche Bewegungs- und Sportaktivitäten steht ein etwa 600 Quadratmeter großes Sportfeld zur Verfügung und im Süden des Geländes Richtung Bergermühlstraße soll sich ein „Natur-Erlebnisraum“ anschließen. Hier ist eine Obstwiese und Bienenweide vorgesehen sowie eine Öffnung zu Haienbach.



Bürger mit eingebunden



Die ursprünglichen Überlegungen zu diesem Vorhaben stammen bereits aus dem Jahr 2017. In den zurückliegenden Jahren wurden seither die notwendigen Untersuchungen und Vorplanungen vorgenommen sowie ein Planungswettbewerb ausgeschrieben. Das Kemptener Büro „geiger & waltner Landschaftsarchitekten“ erhielt daraufhin den Zuschlag für die Ausarbeitung des Gesamtkonzeptes, wie es nun vorliegt. Im vergangenen Jahr fand dazu auch eine digitale Bürgerbeteiligung statt, um die Bürger frühzeitig in den Planungsprozess einzubeziehen. Aus dieser Bürgerbeteiligung, die rege angenommen wurde, flossen viele Änderungswünsche und Anregungen in die aktuelle Planung mit ein, insbesondere bezüglich der Ausgestaltung und Anforderungen an den Biker- und Skaterbereich.



Kritische Stimmen



Kritische Stimmen zu dem Vorhaben gab es auch: So wurden aus dem Anwohnerbereich auch Bedenken gegenüber der erwartbaren Lärmbelästigung von der Anlage geltend gemacht. Der Leiter des Stadtplanungsamtes Uwe Weißfloch verwies auf die geltende Lärmschutzverordnung, die den Betrieb einer solchen Anlage ohnehin zwischen 22 und 7 Uhr untersagt. Er zeigte auch anhand eines Lärmgutachtens, dass die erforderlichen gesetzlichen Vorgaben für die angrenzenden Wohnbereiche sowohl im Norden als auch im Süden eingehalten werden.



Noch nicht endgültig entschieden ist die Frage eventueller Parkmöglichkeiten für PKW. Einigkeit bestand im Ausschuss darüber, dass es vor Ort keine Parkplätze für die Allgemeinheit geben solle. Das erfordere zu viel Fläche, die für die Freizeitanlage dringender gebraucht werde. Wer mit dem Auto zur geplanten Anlage kommen möchte, soll im angrenzenden Gewebegebiet auf der anderen Seite des Tiroler Rings parken. SPD-Stadträtin Verena Gotzes wies jedoch auf die Notwendigkeit von Parkmöglichkeiten vor Ort für behinderte Menschen hin. Auch die Nachbargemeinde Memmingerberg muss noch zu ihrer Haltung zu den vorliegenden Planungen befragt werden, da sie unmittelbar auf der anderen Haienbach-Seite angrenzt.



Baukosten rund zwei Millionen



Nach den aktuellen Schätzungen, so Weißfloch, werden sich die Baukosten auf eine Gesamtsumme von voraussichtlich gut zwei Millionen Euro belaufen. Durch Mittel aus dem Städtebauförderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ werden voraussichtlich etwa 60 Prozent der Kosten übernommen. Der einstimme Ausschuss-Beschluss steht daher auch unter dem Vorbehalt einer Förderung durch die Regierung von Schwaben und der verfügbaren städtischen Haushaltsmittel.