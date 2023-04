Memminger Rekordhaushalt 2023 beschlossen: Gesamthöhe beträgt 231 Millionen Euro

Von: Tom Otto

Eine stattliche Summe: Der kürzlich beschlossene Haushaltsplan der Stadt Memmingen für das Jahr 2023 hat es in sich, denn das umfangreiche Zahlenwerk umfasst eine Gesamthöhe von 231 Millionen Euro (Symbolfoto). © PantherMedia/darkojow

Memmingen - In seiner Plenumssitzung vom Wochenanfang hat der Memminger Stadtrat bei nur zwei Gegenstimmen den Haushaltsplan für das laufende Jahr in einer Gesamthöhe von 231 Millionen Euro beschlossen. Dass das noch vom ehemaligen Kämmerer Gunther Füßle vorgelegte Zahlenwerk jetzt doch recht zügig und ohne weitere größere Debatte verabschiedet wurde, ist offenbar dem dringenden Wunsch der meisten Stadträte geschuldet, den gesetzlichen Vorgaben so schnell wie möglich nachzukommen.

Der erste Haushaltsentwurf aus dem Dezember des Vorjahres war vor allem aufgrund der Unterdeckung wegen des „ausgesprochen ambitionierten Investitionsprogramms“ (Füßle) von der Bezirksregierung nicht genehmigungsfähig. Die Verwaltung legte daraufhin im Februar diesen Jahres einen neuen Entwurf vor, in dem sowohl eine höhere Kreditaufnahme (plus 12,6 Millionen Euro) als auch eine höhere Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen (plus 7,9 Millionen Euro) vorgesehen ist. Dieser Haushaltsplan sollte ursprünglich Mitte März beschlossen werden. Der damalige Oberbürgermeister Manfred Schilder wollte seinem seit 21. März tätigen Nachfolger Jan Rothenbacher jedoch einen Gestaltungsspielraum für den Haushalt einräumen. Daher wurde die Verabschiedung des Haushalts auf den jetzigen Apriltermin verschoben.

Der neue OB Rothenbacher sah darin zwar einerseits einen Akt der Fairness, stellte jedoch auch die Unmöglichkeit fest, selbst wenn er neue Akzente hätte setzen wollen, in der Kürze der verbliebenen Zeit noch wesentliche Änderungen vorzunehmen. Die Stadträte und deren Fraktionen hatten das Zahlenwerk bereits seit Mitte Februar vorliegen, der Haushaltsausschuss hatte der Empfehlung bereits zugestimmt, so dass der Tagesordnungspunkt „Haushalt 2023“ sich auf die Stellungnahmen der Fraktionen beschränkte.

Für die CSU/FDP-Fraktion betonte Michael Ruppert, dass die Einnahmenseite vor allem wegen der gestiegenen Gewerbesteuer erfreulich sei und zumindest heuer und in 2024 noch positiv sei. „Wir haben kein Einnahmenproblem“, so Ruppert, doch es sei notwendig „unsere Ausgaben anzupassen und hier unseren Haushalt zu entlasten“. Er verwies bei den steigenden Personalausgaben auf die im vergangenen Jahr gestartete Strukturkommission, die Prozesse zur Vermeidung weiter steigender Personalausgaben aufzeigen sollte.

Matthias Ressler drückte für die SPD die Sorge um eine Haushaltsschieflage aus: „Der Haushalt krankt an den Ausgaben. Die Steuerkraft der Stadt ist in den letzten Jahren gestiegen.“ Er stellte jedoch auch klar, dass die steigenden Gewerbesteuereinnahmen zum größten Teil aus der Industrie vor Ort kamen, nicht aus dem Handel oder der Gastronomie. Um hohe Einnahmen auch für die kommenden Jahre sicher zu stellen, sei die Attraktivität Memmingens deutlich zu steigern. Eine Möglichkeit dazu sieht er vor allem in den Bildungseinrichtungen. „Memmingen braucht eine größere Hochschuleinrichtung, mit welchem Schwerpunkt auch immer. Da gibt es gute Ansätze im Gesundheitswesen oder auch im Bereich Nachhaltigkeit.“ Er weiß, dass gespart werden müsse und plädiert „für eine baldige Sonderklausur des Stadtrats, in der man sich intensiv mit allen anstehenden Projekten befasst und diese nochmals prüft“.

Gottfried Voigt von den Freien Wählern warnte vor allem vor steigenden Finanzierungsproblemen, sie seien „wahrscheinlicher denn je“. Steigende Haushaltsschulden seien „zwar akzeptabel, aber nicht unbegrenzt“. Voigt begrüßte die breite Zustimmung im Stadtrat zum Haushalt, warnte jedoch mit einem Karl Valentin-Zitat vor Rat- und Konzeptlosigkeit: „Wo alle das Gleiche denken, wird nicht viel gedacht“.

Die Zustimmung der ödp wollte Michael Hartge mehr oder weniger als Vertrauensvorschuss für den neuen Oberbürgermeister und den neuen Kämmerer verstanden wissen. Er wolle damit eine solide Grundlage für eine konstruktive Zusammenarbeit legen, sparte aber gleichwohl nicht an heftiger Kritik: „Der Haushalt 2022 war bereits grenzwertig, der Haushalt 2023 ist es wieder.“ Hartge warnte davor, dass die steigenden Ausgaben bei den Investitionen, Personal und Sachaufwand auf Dauer nicht durch neue Schulden und Griff in die Rücklagen finanziert werden können. Er bemängelte auch die Arbeit der eingesetzten Strukturkommission: „Wir Stadträte bekommen keine Informationen. Selbst die Frage nach einem verbindlichen Zeitplan bleibt unbeantwortet!“ Er kritisierte auch die Kündigung des ehemaligen Kämmerers nach nur drei Haushaltsjahren mit der Andeutung: „Manche würden sagen: das sinkende Schiff verlassen.“

Joachim Linse trug für die Fraktion GRÜNE/Die Linke sowohl die Zustimmung als auch die Kritik am Haushalt und der bisherigen Entwicklung vor. Dabei verglich er sehr sinnbildlich den Haushaltsentwurf mit einem Finanzvehikel, mit dem die Stadt eine Reise mit stark wachsendem Spritverbrauch durchs Jahr mache. „Laut der mittelfristigen Finanzplanung steigt unsere Pro-Kopf-Verschuldung bis 2026 auf das Vierfache des heutigen Werts“ Die noch ausstehende Genehmigung des Haushalts durch die Regierung von Schwaben verglich er mit dem TÜV und fragte, „wie wir mit einem möglichen Mängelbericht umgehen“. Hierzu warnte er vor der gesetzlich vorgeschriebenen „vorläufige Haushaltsführung“, die die Gestaltungsmöglichkeiten der Verwaltung gerade bei den freiwilligen Leistungen stark einschränkt.

Helmuth Barth begründete für die CRB-Fraktion sowohl die Zustimmung zum Haushalt, nannte jedoch auch einige Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge für die Zukunft. Wie auch die SPD favorisiert der CRB die Anstrengungen für Bildung und Jugend: „Memmingen braucht eine Hochschule.“ Auch die begonnene Sanierung der Schulen, die „eine Menge Haushaltsmittel verschlingt“, müsse weitergeführt werden. Er kritisierte vor allem die Umbaupläne für den Weinmarkt für Millionen von Euro und stellt diese in Frage. Für das Industriegebiet Nord forderte er wiederholt einen Autohof für die vielen Lkw-Fahrer. Beim Klimaschutz mahnte er, sich nicht allein auf die „eine grüne Heiztechnologie“ Elektro-Wärmepumpen zu verlassen, da sie nicht überall sinnvoll und möglich sei.

Für die AfD, deren beide Stadträte als einzige den Haushalt ablehnten, kritisierte Genovefa Kühn, dass der Vermögenshaushalt nur durch „Jonglieren“ ausgeglichen werden konnte. Ihre inhaltliche Kritik an den Ausgaben („Wir haben keine Probleme auf der Einnahmeseite“) richtete sie vor allem an die Adresse der Bundesregierung, die durch weitreichende Gesetzesänderungen (Energie, Bürgergeld, 49-Euro Ticket, Flüchtlingsunterbringung und Versorgung) den kommunalen Haushalten deutliche Mehrkosten aufbürde. Und obwohl sie den Haushaltsentwurf lobte und dem ehemaligen Kämmerer attestierte, er habe „einen tragbaren Haushaltsplan entworfen“, stimme die AfD dem Zahlenwerk wegen zu vielen Finanzierungsrisiken nicht zu.

Ob und mit welchen Einschränkungen die Bezirksregierung den vorgelegten und nun beschlossen Haushalt für 2023 genehmigt steht noch aus und dürfte zu weiteren Debatten über die zukünftige Stadtpolitik beitragen.

