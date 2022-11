Memminger Stadtgarde besuchte Partnerstadt in Sachsen-Anhalt

Die Memminger Stadtgarde war vier Tage lang Gast in der Partnerstadt Eisleben. © Privat

Eisleben/Memmingen – Vier Tage lang weilte die Stadtgarde in der Partnerstadt Eisleben. Zahlreiche Stadtführungen, Museumsbesuche, ein Vortrag zu Ausgrabungen der Königspfalz in Helfta mit Wanderung zu den Ausgrabungstätten sowie die Besichtigung der Schokoladenfabrik in Halle und ein Besuch im Panoramamuseum Frankenhausen standen auf dem Programm.

Gemeinsam mit Stadtführer Dieter Vogel ging es von St. Annen aus durch die Altstadt, vorbei am Kamerad Martin, an der Bergschule, am Knappenbrunnen und Luthers Sterbehaus. Ziel war St. Nicolai, denn, dass die Kirche heute noch erhalten ist (und sogar ein Kolumbarium und ein mittlerweile ausgezeichnetes Archiv birgt), sei maßgeblich auf das Wirken des Memminger Zimmermannes und Baumeisters und Eisleber Ehrenbürgers Georg Rehklau zurückzuführen. Verständlicherweise wollten die Memminger sehen, was auf St. Nicolai entstanden ist.

Pfarrerin Iris Hellmich führte die Reisegruppe der Stadtgarde und ihre Familien durch das Kolumbarium und brachte sie danach zum Marktplatz, wo sie von Bürgermeister Carsten Staub in Empfang genommen wurden.

Oberbürgermeister Manfred Schilder, der in den frühen Morgenstunden in Memmingen aufbrach, um dem städtepartnerschaftlichen Besuch zwischen Stadtgarde, Freiwilliger Feuerwehr Helfta und Stadt Eisleben beizuwohnen, betonte: „In Eisleben weilt man unter Freunden.“ Beim offiziellen Empfang im Rathaus durch Bürgermeister Carsten Staub wurden Salutschüsse durch die Schützen der Stadtgarde und die beiden Stadtoberhäupter der Partnerstädte abgegeben.

Stadtführer Vogel führte die Memminger Besucher vom Marktplatz über den Jüdenhof zur Taufkirche, Luthers Geburtshaus bis zum Busparkplatz Malzscheune. Von dort aus brach man auf ins nahe gelegene Weinanbaugebiet zum Süßen See, wo ein Höhnstedter Weinbauer mit seinen gekelterten Kostbarkeiten auf die Gäste wartete.

Danach durfte die Stadtgarde Memmingen die viel und hoch gepriesene Gastfreundschaft der Freiwilligen Feuerwehr Helfta genießen, die seit über dreißig Jahren den freundschaftlichen Austausch und die Verbundenheit mit der Memminger Partnerwehr pflegt. Im Feuerwehrgerätehaus gab Heimatforscher Hans Herrmann Einblicke in das Werk seines Vaters, der viele Jahre seines Lebens der Entdeckung und Erforschung der Königspfalz Helfta widmete. Nach dem Ausflug in die Geschichte, war wiederum der Winzer und sein umfangreiches Wissen aber vielmehr noch seine leckeren Weine gefragt.

Abends wurde dann das Gastgeschenk, ein 30-Liter-Holzfass des Memminger Gebräus, das der Memminger Oberbürgermeister Manfred Schilder mitgebracht hatte, angestochen. Sowohl Stadtgarde als auch Feuerwehr zeigten, was es heißt, Gastfreundschaft und zünftiges Feiern zu verbinden. Neue Pläne für weitere Treffen wurden ebenfalls geschmiedet, hierbei wurde der Fischertag in Memmingen oder der 501. Wiesenmarkt in Eisleben angedacht. Am Reformationstag standen noch ein Besuch des Ausgrabungsgeländes der Königspfalz und ein gemütlicher Rundgang nebst Führung durch das Kloster Helfta auf dem Programm. (MK)