Memminger unterstützen ukrainische Behindertengemeinschaft Arche

Im Bild die Küche der Behindertengemeinschaft in Lviv: Die Flüchtlinge müssen mit Mahlzeiten versorgt werden. © Privat

Memmingen/Lviv - Langjährige Kontakte des Arche-Förderkreises Memmingen bestehen zur ukrainischen Behindertengemeinschaft der Arche in Lemberg/Lviv. Gegenseitige Besuche haben die Beziehung über die letzten zehn Jahre vertieft.

So waren 2013 Mitglieder des Vorstandes in der Ukraine und wurden sehr herzlich in der Archegemeinschaft der westukrainischen Stadt aufgenommen. Viermal waren Behinderte und ihre Betreuer aus Lviv auf Einladung des Förderkreises zu Gast in Memmingen. Mehrere Hilfsgütertransporte gingen in den letzten zehn Jahren von Memmingen nach Lviv in die Arche-Gemeinschaft.



Umso erschütternder ist der Ausbruch des Krieges in der Ukraine für die Mitglieder des Arche-Freundeskreises. Bald stellte sich die Frage: Wie können wir unsere Freunde in diesen schweren Zeiten weiterhin unterstützen? Wie geht es überhaupt mit der Gemeinschaft weiter? Nach einer anfänglichen Pause sind die Werkstätten und Tagesbetreuungen aktuell wieder geöffnet. Olesia, die Leiterin der Gemeinschaft, schrieb kurz vor den Feiertagen einen Ostergruß: „Das Leben in Lviv geht weiter, wir sind darauf gefasst, dass der Krieg länger dauert. Bei Raketenalarm sammeln sich Behinderte und Betreuer in den Fluren, da sie hier geschützter sind. Wir beten dann gemeinsam den Rosenkranz. Das Haus der Arche, das normalerweise Kurzzeitpflege anbietet, hat jetzt Flüchtlinge, auch behinderte Menschen aus anderen Gegenden des Landes aufgenommen, die noch mehr gefährdet sind als die Westukraine.“



Der Vorstand des Förderkreises Walter Lindner startete spontan einen Aufruf an seine Mitglieder und es konnten zeitnah mehr als 2000 Euro überwiesen werden. Die Unterstützung soll, solange es möglich ist, fortgeführt werden. Informationen unter www.foerderkreis-arche-memmingen.de. (MK)