Ministerpräsident Söder ehrt den Einsatz von Ehrenamtlichen

MdL Harald Güller, Verena Gotzes (von links) und Hermann Wetzel (rechts) im Gespräch mit Ministerpräsident Markus Söder. © Privat

Augsburg/Memmingen - Mit einem Empfang im Goldenen Saal in Augsburg bedankte sich Ministerpräsident Markus Söder bei den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern. An diesem Abend standen rund 500 besondere Menschen aus ganz Schwaben im Mittelpunkt.

Mit einem Augenzwinkern betonte Söder in seiner Rede, an diesem Abend sei „die Crème de la Crème“ der Bürgerinnen und Bürger anwesend: Männer und Frauen, die sich ehrenamtlich engagieren“. Mitglieder von Sportvereinen, Feuerwehrleute, Vertreter der verschiedensten Organisationen befanden sich unter den Gästen. Sie alle setzen sich in ihrer Freizeit dafür ein, dass etwas vorangeht. „Man müsste tausende von hauptamtlichen Stellen schaffen und Milliardenbeiträge investieren, um das aufzufangen, was das Ehrenamt leistet, betonte Söder.

Der Ministerpräsident hat die Empfänge für engagierte Menschen im Ehrenamt neu eingeführt. Damit möchte er ein Zeichen der Wertschätzung setzen. Dementsprechend nahbar zeigt er sich an diesem Abend. Er lacht herzlich, hat ein offenes Ohr für die Anliegen der Gäste und steht für Fotos bereit. Auch Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat sich für diese Veranstaltung Zeit genommen.

Verena Gotzes, Gründungsmitglied und Vorsitzende des Behindertenbeirates in Memmingen, bekam ebenfalls eine Einladung zum Empfang. Auch sie nutzte die Gelegenheit eines kurzen Gesprächs mit dem Ministerpräsidenten, um das Thema anzubringen, das ihr ganz besonders am Herzen liegt: die Barrierefreiheit. Seit nunmehr über 30 Jahren setzt sie sich unermüdlich für Menschen mit Behinderung ein, auch wenn dies teilweise mit großen Hürden und Rückschlägen verbunden ist. „Aber es zeigt sich, wenn man zusammenhält, ist man stark und man kann Dinge erreichen, bei denen man noch vor einigen Jahren dachte, das ist unmöglich“, so die Memmingerin.

(MK)

