Mit Leichtigkeit und Freude gestartet: Auftakt der „Memminger Meile 2023“

Von: Tom Otto

Der Kultursommer 2023 ist eröffnet: Die „Memminger Meile“ startete mit einem lebendigen Eröffnungsfest draußen auf dem Martin-Luther-Platz sowie der berührenden und besinnlichen GAIA-Ausstellung (im Bild) in der St. Martin-Kirche. © Tom Otto

Memmingen – Der Wettergott muss wohl evangelisch sein: Alle verfügbaren Wettervorhersagen ließen pünktlich zum Start der diesjährigen „Memminger Meile“ Regen und Gewitter erwarten. Doch der Himmel riss auf, sogar sonnig wurde es und das Publikum war beim Auftakt des Kultursommers bester Laune.

Dazu trug auch maßgeblich die Mindelheimer Band „BrassWG“ bei. Brass-Klänge, Funk, Reggae sowie rhythmische Sounds in Mundart und Deutsch verbreiteten in der Abendsonne schnell für Jung und Alt eine Sommerlaune voller Leichtigkeit. Die Bandmitglieder waren nach eigenem Bekunden auch vom Publikum begeistert, so eine Stimmung kannten sie aus Mindelheim nicht.



Oberbürgermeister Jan Rothenbacher begrüßte erstmals zum Start der Meile die Gäste. Er war sichtlich stolz auf die bereits über 40-jährige Tradition dieses Kulturspektakels, das noch bis 13. Juli 2023 andauert. Das Programm der Meile ist erneut sehr breit aufgestellt und liefert mit Konzerten, Musicals, Open Air-Kino und Puppentheater kulturelle Leckerbissen für Kinder und Erwachsene.

„Gaia“ von Luke Jerram in der Kirche St. Martin in Memmingen

Vor allem die Ausstellung GAIA in der benachbarten St. Martin-Kirche darf nicht vergessen werden. Vor dem Altarraum mitten im Kirchenschiff dreht sich eine mit etwa neun Metern Durchmesser übergroße leuchtende Nachbildung unseres Planeten. Eine atmosphärische Soundinstallation aus Musik, Geräuschen, dem legendären Funkverkehr der Apollo-Mission aus dem Weltall begleitet die Erdkugel, die die alten Griechen „Gaia“ nannten, die Verkörperung der Erde und Mutter allen Lebens.



Richtig sichtbar in ihrer Gänze als blau schimmernde Kugel im All wurde die Erde erst durch die Fotographien aus dem Weltraum. Diese Sicht auf die Erde vermittelt im besten Fall ein Gefühl von Ehrfurcht und ein tiefes Verständnis für die Verbindung allen Lebens. Der britische Künstler Luke Jerram erhofft sich für die Betrachter auch ein erneuertes Verantwortungsgefühl für den Schutz der Umwelt.

Die Ausstellung in der Kirche ist täglich von 10 bis 22:30 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Bei Sonderprogrammen oder Gottesdiensten entfällt jedoch die begleitende Soundinstallation.

Hier geht‘s zum umfangreichen Programm der „Memminger Meile 2023“.

