Memmingen: Wakeboardverein verstärkt Vorstandsteam

Der Vorstand des Wakeboardvereins Memmingen (von links) Nicolle Fuchs-Aporius, Dietmar Walcher, Adrian Graf, Alessandro Kühnl (3. Vorstand), Maricarmen Waldher und Bastian Dörr (1. Vorstand). Nicht im Bild Michael Förg (2. Vorstand). © Privat

Memmingen - Der Surf- und Boardsport Verein Sons of Allgäu e.V., der die Wakeboardanlage in Memmingen betreibt, hat bei seiner Mitgliederversammlung sein Vorstandsteam um zwei Personen erweitert.

Dank der erfolgreichen Entwicklung des Vereins und der Nachwuchsarbeit tritt jetzt die zweite Generation mit in die Führung des Vereins ein. Aufgrund der zunehmenden Anforderungen übernimmt Adrian Graf ab sofort das Amt des Jugendwarts und Maricarmen Waldher das Amt des Presse- und Eventwarts. Mit den zwei neu geschaffenen Posten startet der Verein in eine vielversprechende Sommer-Saison und bereitet sich tatkräftig auf den bevorstehenden Großevent „Allgäu Wakemasters“ vor, der am 25. Juni an der Seebühne im Stadtpark Neue Welt stattfindet. Der Verein empfängt bei diesem Contest qualifizierte Fahrer und erwartet zahlreiche Zuschauer an der Anlage.



An der WAKECITY Memmingen können Wakeboardbegeisterte von Mai bis Oktober jedes Wochenende ihren Wassersport ausüben. Vom Anfänger bis zum Profi haben hier Groß und Klein gemeinsam Spaß. Nach dem erfolgreichen Ferienprogramm im letzten Jahr, bietet der Verein von Juni bis August jeden zweiten Samstag einen kostenlosen Kinder- und Jugend-Schnupperkurs an.



Der Verein Sons of Allgäu e.V.ist 2013 im Zuge der Errichtung der Wakeboardanlage im Stadtpark Neue Welt in Memmingen entstanden. Im Jahr 2014 erfolgte ein einwöchiger Testbetrieb auf dem geplanten Gelände. Nach dem positiven Testbetrieb erfolgte die Zustimmung der Stadt Memmingen. Die Realisierung und Finanzierung erfolgte mit Promotion-Veranstaltungen, Videos auf sozialen Netzwerken und durch ein Startnext-Projekt (Crowdfunding). Im April 2015 wurde die jetzige Anlage installiert und am 1. Mai 2015 eröffnet.



Der Wakepark bestehend aus einem Kicker beidseitig befahrbar, einem Slider beidseitig befahrbar und einem Rooftop. Die Architektur der Liftanlage sorgt auch für reichlich Airtime bei den Inverts.

