UMFRAGE: Aktiv oder vor dem Fernseher: Was ist Ihre Lieblingssportart?

SV Ochsenhausen: Sportbetrieb kommt wieder in die Spur

Die langjährigen Mitglieder wurden mit einer Urkunde und der Ehrennadel geehrt. Im Bild (von links) Dr. Uwe Bamberger (1. Vorsitzender), Maximilian Ammann (2. Vorsitzender), Alois Bauer, Jolanda Reich, Kathrin Schwarz (Schriftführerin), Hans-Joachim Müller, Martina Grimm, Norbert Kupfahl, Albrecht Biechele, Herbert Mayerhofer, Stefan Ziesel und Siegfried Wadien. © Privat

Ochsenhausen - Der erste Vorsitzende Dr. Uwe Bamberger begrüßte die Mitglieder des SV Ochsenhausen zur jährlichen Mitgliederhauptversammlung im Sportheim. Er berichtete über ein weiteres außergewöhnliches Jahr, in dem jedoch der Sportbetrieb allmählich wieder nahezu uneingeschränkt stattfinden konnte. Hierzu mussten in Abstimmung mit den sich ständig ändernden Corona-Verordnungen die Hygienekonzepte regelmäßig angepasst werden.

Bamberger informierte über sieben Ausschusssitzungen im Jahr 2021 und fünf Sitzungen im laufenden Jahr, die aufgrund der vielen verschiedenen Projekte notwendig waren. Unter anderem wurde eine neue Homepage gestaltet sowie die Datenschutzverordnung und die Übungsleiterverträge überarbeitet. Außerdem arbeitet der Ausschuss aktuell an einer neuen Jugendverordnung, der Umstellung des Flutlichts auf LED und dem Neubau der Wurstbude. Im Gastraum des Sportheims sind einige Renovierungen geplant. So soll der Boden neu gefliest, eine neue Theke eingebaut und das Inventar erneuert werden. Bis die Renovierungsmaßnahmen abgeschlossen sind, wird das Sportheim vorerst nicht vermietet.



Dr. Bamberger dankte den Ausschussmitgliedern für die gute Zusammenarbeit und ihr Engagement sowie Annette Rehm für ihre hervorragende Arbeit als Vereinsmanagerin. Des Weiteren wurden im vergangenen Vereinsjahr einige Gespräche mit der Stadt geführt. Während man beim Thema „Zukunft Sportplatz in Ochsenhausen“ auf einem guten Weg für eine einvernehmliche Lösung sei, stellten sich die Diskussionen zur Nutzung der städtischen Hallen in den Ferien als eher schwierig heraus, so Bamberger.



Die verantwortlichen Leiter der Abteilungen Fußball, Leichtathletik/Turnen, Badminton, Floorball, Volleyball und Klettern berichteten von einem schwierigen Jahr, welches vor allem den Trainern viel Kreativität und zusätzliches Engagement abverlangte. Alle sind sehr froh, dass nun wieder ein uneingeschränkter Sportbetrieb und ein Zusammenkommen der Mitglieder möglich ist. Der Kassenbericht wurde von Annette Rehm vorgetragen. Die Kassenprüfer Ulrike Rautenstrauch und Ottmar Mundbrod bescheinigten eine einwandfreie und geordnete Kassenführung, sodass die einstimmige Entlastung des Vorstandes erfolgte.

Neuwahl der Vorstandschaft des SV Ochsenhausen e.V.

Anschließend folgten die Wahlen des ersten und zweiten Vorsitzenden, Schriftführer, Beisitzer und der Kassenprüfer. Die Verantwortlichen beim SV Ochsenhausen bleiben weiterhin: 1. Vorsitzender Dr. Uwe Bamberger, 2. Vorsitzender Maximilian Ammann, Kassierer Tobias Noeske, Schriftführerin Kathrin Schwarz, Jugendvertreterin Silke Bayer, Frauenvertreterin Anna Freisinger, Beisitzer Alois Bauer und Frank Wohnhaas sowie die jeweiligen Abteilungsleiter.



Für besondere Verdienste und langjährige Mitgliedschaft beim SV Ochsenhausen konnten einige Mitglieder mit einer Urkunde und der Goldenen Ehrennadel mit goldenem beziehungsweise silbernem Kranz ausgezeichnet werden.



Eine große Freude war allen Teilnehmern der abschließende reich bebilderte Vortrag von Peter Rindle (Abteilungsleiter Klettern) über eine Ski-Expedition auf den Elbrus.

(MK)

