Haushaltsabschluss 2022

Mitgliederversammlung Musikschule Unterallgäu Mitte e.V.

Freuen sich über die positive Entwicklung der Musikschule Unterallgäu Mitte e.V. (v.l.): Reiner Rößle (1. Bürgermeister Lauben), Christian Seeberger (1. Bürgermeister Erkheim), Sylvia Vogel (2. Bürgermeisterin Westerheim), Alfred Gänsdorfer (1. Bürgermeister Sontheim und 1. Vorsitzender), Magnus Blank (Leiter), Rudolf Jackel (Schatzmeister). © privat

Unterallgäu – Bereits zum vierten Mal kamen die Mitglieder der Musikschule Unterallgäu Mitte e.V. zu ihrer alljährlichen Mitgliederversammlung zusammen. In diesem Jahr fand die Versammlung im Musikheim in Legau (Maria Steinbach) statt und Leiter Magnus Blank hatte durchwegs Positives zu berichten.

Die Musikschule Unterallgäu Mitte e.V. wurde im Jahr 2019 durch einige wenige Unterallgäuer Gemeinden quer durch die Mitte des Landkreises gegründet, doch durch den Beitritt weiterer Kommunen ist sie inzwischen zur größten Musikschule im Landkreis Unterallgäu angewachsen. Ziel ist es, Schritt für Schritt ein reguläres Musikschulangebot für die Unterallgäuer Dörfer aufzubauen. Mehr als 500 Schülerinnen und Schüler werden an der Schule von 26 qualifizierten und fest angestellten Lehrkräften inzwischen unterrichtet. „Die Musikschule Unterallgäu Mitte e.V. wächst und gedeiht“, zeigte sich Musikschulleiter Magnus Blank im Gespräch hierüber erfreut.

Mitgliederversammlung Musikschule Unterallgäu Mitte e.V.: Angebote der Musikschule

Angeboten wird an der Schule derzeit Einzel- und Gruppenunterricht in allen gängigen Fächern. Dazu zählen verschiedene Holz- und Blechblasinstrumente, Schlagwerk, Streich- und Zupfinstrumente, Klavier und Gesang. Den Elementarbereich mit den Fächern Musikalische Früherziehung und Musikalische Grundausbildung decke die Schule mit derzeit 13 Gruppen und damit fast flächendeckend ab, wusste Magnus Blank. Verschiedene Kooperationsprojekte mit Kitas, allgemeinbildenden Schulen und Musikvereinen wie beispielsweise Bläserklassen rundeten das Unterrichtsangebot ab. Der Unterricht finde dabei in den derzeit 13 Mitgliedskommunen vor Ort statt, um lange Anfahrtswege für die Eltern zu vermeiden.



Seit März unterstütze die Musikschule die Jugendarbeit der Musikvereine innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft Illerwinkel auch dadurch, dass die Jugendorchester neu durch eine Lehrkraft der Musikschule geleitet werden. Man sei hier einem Wunsch der Musikvereine und der Gemeinden nachgekommen, ließ Blank die Anwesenden wissen.

Haushaltsabschluss 2022

Blank berichtete außerdem über den Haushaltsabschluss des Jahres 2022. Der Haushalt sei mit einem kleinen Einnahmeüberschuss abgeschlossen worden. Die Zahlen bei der Anschaffung von Instrumenten seien höher als geplant ausgefallen, weil man hier Spenden eingenommen und einen Zuschuss des Landes Bayern in Anspruch nehmen konnte. Der Zuschuss für die Anschaffung von Instrumenten des Landes Bayern könne letztmalig in diesem Jahr in Anspruch genommen werden, so Blank.



Reiner Rößle, 1. Bürgermeister der Gemeinde Lauben, schlug deshalb vor, dass jede Mitgliedskommune der Musikschule noch eine Spende von jeweils 1.000 Euro für die Anschaffung von Instrumenten tätigt.



Zum Haushalt des Jahres 2023 sagte Magnus Blank, dass die Unterrichtsentgelte aufgrund der hohen Inflation ab September um circa fünf Prozent erhöht werden müssten. Die zu erwartende Tariferhöhung im öffentlichen Dienst sei bereits miteingerechnet. Der Zuschuss durch das Land Bayern erhöhe sich durch die höhere Zahl an Schülerinnen und Schülern entsprechend. Insgesamt sehe der Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 Einnahmen von 406.702,56 Euro und Ausgaben in Höhe von 406.554,80 Euro vor.



Konzerte im Mai

Im Mai werden sich die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Unterallgäu Mitte e.V. auch wieder der Öffentlichkeit präsentieren. Ein Musikschulkonzert findet am Montag, 22. Mai, um 18.30 Uhr in Sontheim statt, ein weiteres am Dienstag, 23. Mai, um 19 Uhr in Oberrieden.

