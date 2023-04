Geplante Aktionen

Für die Zukunft fit gemacht: Mitgliederversammlung des Stadtmarketing Memmingen e.V.

Von: Michaela Breuninger

Ein absoluter Renner: Kassierer Michael Karrer berichtete über den erzielten Umsatz, der mit den Geschenk-Gutscheinen generiert wurde. © Michaela Breuninger

Memmingen - Es hat inzwischen Tradition: Die erste Mitgliederversammlung des Stadtmarketing Memmingen e.V. im neuen Jahr fand erneut bei einem Mitglied statt. Diese Form soll den Mitgliedern eine Plattform bieten, um sich vorzustellen. Gastgeber waren dieses Mal Gaby Schratt-Aksamit und Oliver Aksamit von Intersport Aksamit in der Memminger Innenstadt.

160 Mitglieder zählt der Verein mittlerweile; einige davon haben ihren Sitz sogar auf der sogenannten „Grünen Wiese”. Nach einer kurzen Begrüßung durch Ersten Vorstand Hermann Oßwald überbrachte Alexandra Hartge als Vertreterin der Stadt Memmingen die Grüße des neuen Oberbürgermeisters Jan Rothenbacher. Dieser ließ sein Bedauern ausrichten, dass er aufgrund seines prallgefüllten Terminkalenders so kurz nach Amtsantritt leider noch nicht an der Versammlung teilnehmen könne. „Sie leisten einen wichtigen Beitrag dazu, die Lebensqualität und die Attraktivität unserer schönen Stadt aufrecht zu erhalten und zu steigern“, hob Hartge, die auch als Bindeglied zwischen Stadt und Stadtmarketing fungiert, die Bedeutung des Vereins hervor.

2022 war viel geboten

Oßwald ließ die Veranstaltungen und Aktionen aus 2022 nochmals Revue passieren, wie die Ausgabe von 2.500 „Parkscheinen” für kostenloses Parken zum Valentinstag oder die Pralinen-Eier als Give-Away für die Kunden bei der Oster-Aktion. Nach zweijähriger Coronapause konnte „Memmingen blüht“ wieder in gewohnter Art und Weise stattfinden und zog tausende Besucher in die Memminger Innenstadt. Im Juni feierten tausende Besucher beim Stadtfest bis in den späten Abend. Nicht fehlen durfte die 15. Ausgabe des „Memmlers“, das Memminger Hausaufgabenheft von Schülern für Schüler, mit einer Gesamtauflage von 2.800 Exemplaren. Wehrmutstropfen war im vergangenen Jahr das Weinfest, das witterungsbedingt abgesagt werden musste. Das Highlight 2022 war sicherlich das WeihnachtsWichteln mit Hauptgewinnen im Gesamtwert von 25.193 Euro. Der Hauptpreis konnte sich durchaus sehen lassen: Ein Auto, das vom Autohaus Sirch gestiftet wurde. Insgesamt beteiligten sich 60 Mitgliedsbetriebe am WeihnachtsWichteln 2022.



Doch es gab an diesem Abend nicht nur lobende Worte. Für Kritik bei einigen Einzelhändlern in der Innenstadt sorgte das Verhalten von so manchem Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Dies betreffe vor allem die Einschränkungen und Auflagen bei der Schaufensterdekoration und Außenwerbung während Veranstaltungen bzw. Aktionen, da die hierfür zugrunde liegende Satzung noch aus den 1980er Jahren stamme und heute nicht mehr zeitgemäß sei. Alexandra Hartge versicherte den Anwesenden, dass die Stadt bereits an einer Änderung dieser Satzung arbeite. Lob gab es von Hermann Oßwald für den vorherigen Oberbürgermeister Manfred Schilder: „Er hat uns immer unterstützt und das hat uns auch Jan Rothenbacher zugesagt.“ Er wies darauf hin, dass es nicht die Stadt sei, die hier blockiere, sondern lediglich einzelne Ämter. „Die Stadt macht sehr viel für uns, was man von außen nicht sieht“, erklärte Oßwald auf den Vorwurf einzelner Mitglieder, dass die Stadt zu wenig für den Einzelhandel tue. „Wir sind die Protagonisten, die selbst aktiv werden müssen.“

Geplante Aktionen

Für 2023 ist der Kalender wieder voll mit zahlreichen Veranstaltungen. Hier ein paar, die man sich notieren sollte: Samstag, 13. Mai – „Memmingen blüht“ mit der neuen Blumenkönigin Alina I., Samstag, 17. Juni (Ausweichtermin: 24. Juni) – „Memminger Stadtfest“, Samstag, 9. September – „Memminger Weinfest“ und Freitag, 1. Dezember – „Einkaufen im Lichterglanz“. Das „Stadtfest“ ist in diesem Jahr wegen der Baumaßnahmen am Marktplatz am Hallhof geplant.



Die Gestaltung des „Memmler 2023/24“ übernimmt das P-Seminar am Bernhard-Strigel-Gymnasium (Auflage: 2.500 Exemplare). Auch bei den Mitgliedern selbst finden zahlreiche Aktionen statt, wie das „SSV SommerSparVergnügen“ vom 20. bis 22. Juli, „Kunst im Geschäft“ vom 5. bis 29. Oktober, „Jahrmarkt im G’schäft“ vom 7. bis 14. Oktober. Natürlich darf auch in diesem Jahr das „WeihnachtsWichteln“ – Aktionsstart ist am 1. Dezember – nicht fehlen.



So stehen die Finanzen

Kassierer Michael Karrer gab einen Einblick in die Finanzen des Vereins. Ein absoluter Renner seien nach wie vor die Geschenk-Gutscheine, mit denen in 2022 ein Umsatz in Höhe von circa 925.000 Euro realisiert wurde, so Karrer. Für den Verein konnten somit rund 20.201 Euro erlöst werden.



Apropos Geschenk-Gutscheine: Hier wurde eine andere Größe bzw. die Digitalisierung angeregt, da diese nicht in den Geldbeutel passe. Kassierer sowie Vorstandschaft wurden einstimmig entlastet. Die vorgeschlagene Anpassung der Beitragsordnung fand mit drei Enthaltungen breite Zustimmung.



Digitale Offensive

Manfred Lescovs informierte über den digitalen Auftritt. Der Homepage des Stadtmarketing Memmingen wurde ein Relaunch mit neuer CI verpasst. Mitte/Ende April soll noch ein „Digitales Schaufenster“ freigeschaltet werden. Dort können sich die Mitgliedsunternehmen mit Bildern, Imagetext, Kontaktdaten, Öffnungszeiten, Verlinkung zu digitalen und sozialen Medien sowie Einbindung in Google Maps präsentieren.



Auf die Frage der Mitglieder, wie sie dieses inhaltlich bestücken können, hatte Michael Schönleber Antworten parat. Für den passenden Text empfahl er ihnen den Chatbot ChatCPT und eine ansprechende Bildgestaltung gelinge mit dem Tool Canva.



Abschließend lud Gastgeber Oliver Aksamit zu einem kleinen Rundgang durch die Räumlichkeiten ein.

