Start in ein neues Miteinander

Von Sophie-Isabel Gunderlach schließen

Memmingen - In den letzten Wochen stand der Tierschutzverein Memmingen und damit auch das von ihm betriebene Memminger Tierheim in den lokalen Schlagzeilen. Allerdings alles andere als positiv – die Querelen rund um die zurückgetretenen Vorstandsmitglieder warfen kein gutes Licht auf den Verein. Anfang August wählten die Vereinsmitglieder auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung drei neue Vorstandsmitglieder nach. Damit soll der Start für ein neues Miteinander gelegt werden.

Einstimmig als neuer erster Vorsitzender wurde Markus Feldmeier aus Woringen gewählt. Der 44-jährige IT-Hauptabteilungsleiter in der Versicherungsbranche engagiert sich seit einem Jahr als ehrenamtlicher Gassi-Gänger im Tierheim. Er habe von ein paar Jahren angefangen, nach Möglichkeiten zu suchen, wie er sich einbringen könne, berichtete er bei seiner Vorstellung. Über den Tag der offenen Tür kam Feldmeier mit seiner Ehefrau in Kontakt mit dem Memminger Tierheim und fand hier das für ihn passende Ehrenamt.



Er ist Teil einer Gruppe von rund 15 bis 20 Ehrenamtlichen, die sich nach der Mitgliederversammlung im April 2023 zusammenfanden und Kritik am Vorstand und insbesondere am langjährigen Vorsitzenden Wolfgang Courage übten. Höhepunkt war eine Demonstration Anfang Juli vor dem Tierheim. Gemeinsam mit Hubert Courage (Schriftführer) und Silke Schunter (Kassenwartin) trat Wolfgang Courage Mitte Juli von seinem Amt zurück und machte den Weg für einen Neustart frei.

Tierschutzverein Memmingen wählt neuen Vorsitzenden - Neues Miteinander wird gelobt

„Was sich in den letzten Wochen in Bezug auf das Miteinander von Personal und Ehrenamtlichen zum Wohle der Tiere getan hat, ist toll“, betonte Feldmeier. Er habe Lust auf die anstehenden Aufgaben und freue sich auf die Zusammenarbeit. Ebenfalls einstimmig neu gewählt wurden Julia Göser aus Berkheim als Kassiererin und Karin Lobenhofer aus Mindelheim als Schriftführerin. Die drei vervollständigen den Vorstand des Memminger Tierschutzvereins, dem weiterhin Tierarzt Dr. Martin Hofmann sowie Horst Müller jeweils als stellvertretender Vorsitzender angehören. Die beiden wurden bereits im April auf der ordentlichen Mitgliederversammlung gewählt. Die Amtszeit eines Vorstandes geht drei Jahre, die nächsten regulären Wahlen wären im Frühjahr 2025.



Neben Feldmeier sind auch Göser und Lobenhofer seit einem beziehungsweise seit eineinhalb Jahren als Gassi-Gänger im Tierheim aktiv. Gemeinsam mit anderen Ehrenamtlichen übten sie in den vergangenen Monaten scharfe Kritik an Vorgängen im und ums Tierheim. So wurden beispielsweise die unzureichende Personalsituation angeprangert, die eine gute Versorgung der Tiere erschwere oder die Installierung von Kameras, die auch die hauptamtlichen Mitarbeiter des Tierheims rund um die Uhr filmen würden.



Ein weiterer Kritikpunkt war das Verhalten Wolfgang Courages, insbesondere bei der ordentlichen Mitgliederversammlung im April 2023. Auf dieser wurde Horst Müller gegen einen von Courage vorgeschlagenen Kandidaten als stellvertretender Vorsitzender gewählt. Daraufhin habe dieser die Fassung verloren. „Ich hatte das Gefühl, zum Arbeiten bist du gut, aber für mehr Verantwortung nicht“, fasste Müller, der sich seit zehn Jahren ehrenamtlich für den Tierschutzverein engagiere und mehrmals die Woche im Tierheim helfe, das Verhalten Courages aus seiner Sicht zusammen.



Größte Mitgliederversammlung „ever“

Der Wunsch, ein neues Miteinander zu gestalten und den Verein wieder in ruhigere Fahrwasser zu führen, scheint nicht nur die Ehrenamtlichen umzutreiben, sondern auch die Mitglieder. Das zeigt sich an der Teilnehmerzahl der außerordentlichen Mitgliederversammlung. Rund 350 Mitglieder hat der Verein, 35 Stimmberechtigte kamen ins Hotel Weißes Ross. Damit sei das die „größte Mitgliederversammlung ever“, wie Markus Feldmeier meinte.



Eröffnet wurde sie von Dr. Martin Hofmann, der in den Streitigkeiten auf Seiten der Ehrenamtlichen stand und nach dem Rücktritt Courages und der beiden anderen Vorstandsmitglieder in den letzten Wochen mit Horst Müller die Vereinsführung sowie die Aufrechterhaltung des Tierheimbetriebs organisierte. Hofmann sagte zu Anfang der Sitzung, dass aufregende Zeiten hinter allen liegen würden, aber dass keine schmutzige Wäsche gewaschen werden sollte. Er betonte immer wieder die neue Art des Umgangs miteinander, die in den vergangenen Wochen zu spüren sei.

Tag der offenen Tür am 10. September

Als die nächsten Ziele des neuen Vorstands nannten Hofmann und Feldmeier drei zentrale Punkte. Erstens einen Überblick bekommen und die letzten vier Wochen „aufräumen“. So seien beispielsweise alle E-Mails gelöscht und Passwörter, etwa für die Website, nicht übergeben worden. Das müsse geregelt werden. Zweitens wolle man Zuständigkeiten klären sowie Ideen von Mitgliedern und Ehrenamtlichen sammeln und alle, die helfen wollen, an Bord holen. Als drittes Ziel stehe die Organisation des Tags der offenen Tür am 10. September an.



Zum Abschluss der Sitzung bedankte sich der neue Vorsitzende Markus Feldmeier ausdrücklich bei Dr. Martin Hofmann, Horst Müller und bei den hauptamtlichen Mitarbeitern im Tierheim, die in dieser nicht einfachen Situation gemeinsam den Betrieb am Laufen hielten.

