Mitgründer des „Memminger KURIER“ gestorben

Teilen

Der Mitgründer und langjährige Geschäftsführer des KURIER-Verlag, Hans-Jürgen Schneider, starb mit 81 Jahren. © MK-Archiv

Memmingen – Hans-Jürgen Schneider, der zusammen mit seiner damaligen Frau Liane Schneider, den Memminger KURIER gegründet hat, ist tot. Er verstarb nach kurzer schwerer Krankheit am Sonntag, 13. März 2022, einen Tag vor seinem 82. Geburtstag, im Klinikum Memmingen.

Geboren wurde Hans-Jürgen Schneider am 14. März 1940 in Troppau, dem heutigen Opava, in der Tschechischen Republik. Nach Kriegsende mussten seine Mutter, er und seine beiden Brüder aus ihrer mährisch-schlesischen Heimat fliehen und fanden ein neues Zuhause in Rammingen im Landkreis Unterallgäu. Hier und in Mindelheim absolvierte Hans-Jürgen Schneider seine Schulausbildung und machte anschließend im Krafthand Verlag in Bad Wörishofen eine Ausbildung als Verlagskaufmann. Bald darauf zog er aus beruflichen Gründen ins baden-württembergische Weinheim, wo er seine spätere Ehefrau Liane kennenlernte. 1963 gingen die beiden nach Wiesbaden, wo der junge Verlagskaufmann weitere berufliche Erfahrungen sammelte. Bereits 1969 zog es das Ehepaar zurück nach Bayern, Hans-Jürgen Schneider begann seine Tätigkeit im Hans Holzmann Verlag in Bad Wörishofen.



Hier gelang ihm rasch der berufliche Aufstieg, so zeichnete er unter anderem alsbald in verantwortlicher Position für mehrere große Publikationen des Verlages, wie zum Beispiel der Deutschen Handwerkszeitung, als Anzeigenleiter verantwortlich. Doch sein Ziel war es stets, sich selbständig zu machen und ein eigenes Medium auf den Markt zu bringen.



Anfang der 1970er Jahre war die Zeit, als in Deutschland neben den traditionellen Tageszeitungen immer mehr rein anzeigenfinanzierte Wochenzeitungen auf den Markt kamen. Auch in Memmingen gab es zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Anläufe, ein solches Wochenblatt zu etablieren, bis dahin allerdings ohne Erfolg.



Darin sahen Hans-Jürgen und Liane Schneider ihre Chance und wagten sich ebenfalls auf dieses in der Medienlandschaft neue Parkett. Am 11. März 1977, also vor ziemlich genau 45 Jahren, war es dann so weit – die erste Ausgabe des Memminger KURIER lag vor und wurde erstmals kostenlos verteilt. Das „Unterallgäuer Anzeigenblatt für Heim und Familie“, wie es auf der Titelseite hieß, wurde in einer Auflage von 28.000 Exemplaren in Memmingen, Memmingerberg, Amendingen, Babenhausen, (Bad) Grönenbach, Ottobeuren, Mindelheim und 22 weiteren Gemeinden im Umkreis zweimal monatlich kostenlos verbreitet.



Damit war der Grundstein gelegt für eine bis heute andauernde Erfolgsgeschichte in der hiesigen Medienlandschaft. Von Beginn an informierte der Memminger KURIER nicht nur über die neuesten Angebote seiner Anzeigenkunden, sondern sorgte mit einer eigenen, redaktionellen Berichterstattung für mehr Meinungsvielfalt und somit mehr Meinungsbildung in der Region. In den Anfangsjahren zeichnete insbesondere Hans-Jürgen Schneider auch noch maßgeblich selbst für die redaktionellen Inhalte verantwortlich, während Liane Schneider in der Anzeigenakquise erfolgreich tätig war. Das Konzept war erfolgreich, der KURIER etablierte sich und im Laufe der Jahre wuchs der Zwei-Mann-Betrieb kontinuierlich an. Das war vor allem dem Mut der beiden Gründer zu verdanken, über den „Tellerrand“, sprich über Grenzen zu blicken. So erweiterten sie Anfang der 1980er Jahre die Auflage des KURIER um über 12.000 Haushalte und wagten sich über die Iller ins benachbarte württembergische Illertal. Wenig später kam im ehemaligen Altlandkreis Mindelheim mit dem Wochen KURIER eine eigene Ausgabe dazu – der Verlag firmierte künftig als KURIER Verlag Memmingen-Mindelheim GmbH.



Ende der 1980er Jahre – der KURIER war mittlerweile ein fester Bestandteil der regionalen Medienlandschaft – interessierten sich auch die großen Verlagshäuser für die lange belächelten Wochenblätter. Um in einem immer härter werdenden Wettbewerb bestehen zu können, nahmen die beiden Geschäftsführer Hans-Jürgen und Liane Schneider folgerichtig das Angebot des Münchner Zeitungsverlages an und wurden als dennoch eigenständige GmbH Teil des renommierten Verlagshauses. Anfang der 2000er Jahre bedeutete für die Medienlandschaft in Deutschland eine weitere Zäsur – vor allem die Konkurrenz des Internets sowohl im Anzeigenbereich wie auch in der redaktionellen Berichterstattung machte in vielen Bereichen eine Neuorientierung nötig.



Da Liane Schneider sich bereits ein paar Jahre zuvor aus dem Betrieb zurückgezogen hatte, leitete Hans-Jürgen Schneider die Geschicke des Verlages seither als verantwortlicher Geschäftsführer vor Ort. Im Jahr 2003 wechselte der KURIER Verlag zur Ippen Mediengruppe, heute Ippen Media. Auch mit den Verantwortlichen des neuen Mutterhauses gelang es dem Verlagsgründer, die erfolgreiche Marktposition zu behaupten und weiter auszubauen.



Bis zu seinem altersbedingten Ausscheiden im Jahr 2005 genoss Hans-Jürgen Schneider nicht nur unter der Geschäftsleitung der Ippen Media und seinen Kolleginnen und Kollegen der anderen Verlage hohes Ansehen. Vor allem auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Memmingen und Mindelheim schätzten seine menschlich-faire und stets um ein gutes und anständiges Miteinander bemühte Art.



Für Ippen Media Geschäftsführer Daniel Schöningh war Hans-Jürgen Schneider ein Wochenblattverleger der ersten Stunde. „Mit ihm geht ein Teil der Geschichte unseres Verlages“, so der heutige Geschäftsführer des KURIER, Alfred Bloos.



Die Verantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Erfolg des Verlages standen stets im Mittelpunkt des Schaffens von Hans-Jürgen Schneider. Oft konnte man ihn auch an Wochenenden oder Feiertagen im Verlag antreffen. Für Urlaub oder Freizeit blieb da wenig Raum. Wenn es seine Zeit zuließ, unternahm er lange Spaziergänge in der Region oder in den nahegelegenen Allgäuer Alpen. Auch nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Berufsleben blieb er an den Geschehnissen vor Ort und in der Welt interessiert. Und selbstverständlich informierte sich Hans-Jürgen Schneider über alles, was im Raum Memmingen und Mindelheim so passierte bis zum Schluss über „seinen KURIER“.