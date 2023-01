Der Memminger KURIER verlost 3 x 2 Karten für „Addnfahrer“

Von: Michaela Breuninger

Teilen

Der Addnfahrer ist ein Phänomen, dem der Sprung aus der virtuellen Welt von Facebook und Instagram, auf die Bühnen Deutschlands gelungen ist, wie keinem anderen. © Addnfahrer

Memmingen - Am Samstag, 14.1.2023, um 20 Uhr kommt Comedian und YouTuber „Addnfahrer“ mit seinem Live-Programm „S‘ Lem is koa Nudlsubbn“ in die Stadthalle Memmingen. Der Memminger KURIER verlost 3 x 2 Karten für das Event.

Der Addnfahrer ist ein Phänomen, dem der Sprung aus der virtuellen Welt von Facebook und Instagram, auf die Bühnen Deutschlands gelungen ist, wie keinem anderen.

Der 28-jährige Comedian und Kabarettist aus dem Landkreis Bad Tölz steht nun mit seinem ersten eigenen Programm „S’Lem is koa Nudlusbbn“ auf der Bühne und erobert mit seinem authentischen Frohsinn und seiner ganz eigenen Art, Geschichten aus seinem Leben zu erzählen, sein Publikum.

„S’Lem is koa Nudslubbn“ als Programmtitel verspricht und hält, Geschichten aus einem „boarischen“ Leben von der Kindheit und Jugend bis zum Urlaub in Thailand mit der ersten festen Freundin. Und Dr. Sommer darf natürlich auch nicht fehlen...

Karten gibt es

an allen bekannten VVKStellen der Region, sowie

online bei Eventim unter www.eventim.de und bei Ticket.io unter https://addnfahrer.ticket.io

Mitmachen und gewinnen

Der Memminger KURIER verlost 3 x 2 Karten für das Liveprogramm „S‘ Lem is koa Nudlsubbn“ von Comedian und YouTuber „Addnfahrer“ in der Stadthalle Memmingen.

Und so könnt Ihr gewinnen: Einfach das Teilnahmeformular ausfüllen und abschicken – Stichwort: Comedian.

Teilnahmeschluss ist Mittwoch, 11. Januar 2023/23:59 Uhr.

Die Gewinner werden ausschließlich per E-Mail benachrichtigt! Unter allen Einsendern entscheidet das Los. Wir wünschen viel Glück!

JETZT AM GEWINNSPIEL TEILNEHMEN!