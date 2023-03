Mitmachen und gewinnen: Der Memminger KURIER verlost Karten für „Die Schöne und das Biest – das Musical“

Teilen

Mitmachen und gewinnen: Der Memminger KURIER verlost 2 x 2 Karten für das märchenhafte Musical. © www.nilzboehme.de

Memmingen - Am Freitag, 31. März 2023, um 16 Uhr werden Groß und Klein in der Stadthalle in Memmingen in eine zauberhafte Welt voller Zauber und Poesie entführt: Das Theater Liberi inszeniert das französische Volksmärchen „Die Schöne und das Biest“ als modernes Musical für die ganze Familie. Gefühlvolle Eigenkompositionen und temporeiche Choreografien versprechen ein unterhaltsames Live-Erlebnis für Kinder ab vier Jahren, Eltern und Großeltern. Der Memminger KURIER verlost 2 x 2 Karten für das märchenhafte Musical.

Nur wahre Liebe kann den Fluch brechen

Seit Jahrhunderten erzählen sich die Menschen das Märchen von der Schönen und dem Biest und der Kraft ihrer Liebe, die so stark ist, dass sie sogar einen Fluch brechen kann. Einen Fluch, der den Prinzen in ein furchteinflößendes Biest verwandelt hat. Als eines Tages ein armer Kaufmann eine Rose im Schlossgarten pflückt, fordert das Biest dafür einen hohen Preis. Fortan muss die jüngste Tochter Belle im verfluchten Schloss leben. Belles anfängliche Angst weicht jedoch schnell der Neugier, als sie feststellt, dass hinter der harten Schale des Biestes ein weicher Kern steckt. Doch Belle ist hin- und hergerissen, denn sie stellt sich viele Fragen: Was hat es mit dem geheimnisvollen Prinzen im Spiegel auf sich? Und warum gibt es diese verzauberten Wesen im Schloss? Belle begibt sich auf die Suche nach Antworten…

Eine Geschichte mit bleibendem Wert

Die humorvolle Adaption des Liberi-Autors Helge Fedder entstaubt das altbekannte Märchen, ohne dabei die generationsübergreifende Botschaft zu verlieren: Es kommt auf die inneren Werte an. „Belle lässt sich nicht von der äußeren Erscheinung blenden, sondern sie schaut hinter die Fassade und vertraut dabei ganz auf ihr Herz“, verrät Hauptdarstellerin Tabea Steltenkamp. Die Musiker Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker untermalen die Geschichte mit eigens komponierten Titeln. „Sentimental und verzaubernd, aber immer mit einem Augenzwinkern“, beschreibt Kloppenburg die Stücke. „Wir wollen das Publikum mit auf eine musikalische Reise nehmen: Pop trifft Rock, Schlager trifft Chanson und Jazz trifft Folklore.“

Hier gibt‘s weitere Infos und Tickets

Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause und ist geeignet für Zuschauer ab vier Jahren. Tickets gibt’s im Vorverkauf online unter www.theater-liberi.de und bei ausgewählten Vorverkaufsstellen.

Mitmachen und 2 x 2 Tickets gewinnen

„Die Schöne und das Biest - das Musical“ am 31. März 2023, um 16 Uhr in der Stadthalle Memmingen Der Memminger KURIER verlost 2 x 2 Karten für das „Die Schöne und das Biest – das Musical“.

Und so könnt Ihr gewinnen:

· Einfach das Teilnahmeformular ausfüllen und abschicken – Stichwort: Biest.

Teilnahmeschluss ist Dienstag, 28. März 2023/23:59 Uhr.

Die Gewinner werden ausschließlich per E-Mail benachrichtigt! Unter allen Einsendern entscheidet das Los. JETZT AM GEWINNSPIEL TEILNEHMEN!

mb/mk

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!