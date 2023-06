Nach der Rückkehr in die Regionalliga: Trainingsauftakt beim FC Memmingen

Bereits am Freitag (30. Juni 2023) steht für die FCM-Mannschaft das erste Vorbereitungsspiel beim Kreisklassenaufsteiger SG Breitenbrunn-Loppenhausen an. © Olaf Schulze

Memmingen – In dieser Woche startet der FCM die Vorbereitung in die Regionalligasaison und nur drei Wochen nach dem 1:3-Erfolg im Relegationsspiel bei der SpVgg Ansbach steht bereits am morgigen Freitag, 30. Juni 2023, das erste Vorbereitungsspiel beim Kreisklassenaufsteiger SG Breitenbrunn-Loppenhausen an. Anpfiff ist um 18:30 Uhr in Breitenbrunn. Eine Woche später (Samstag, 8. Juli 2023) nimmt der Allgäuer Regionalligaaufsteiger im Illerstadion in Kempten am Brauhaus-Cup teil und trifft dort auf den Gastgeber FC Kempten (Landesliga), den TSV Kottern (Bayernliga Süd) und den FC Homburg (Regionalliga Südwest).

Einen Tag später findet als Höhepunkt der Saisonvorbereitung das während der Corona-Pandemie als Ausgleich für das abgesagte Totopokalspiel vereinbarte „Solidaritätsspiel“ gegen den Drittligisten TSV 1860 München statt. Anpfiff ist um 15 Uhr am e-con ArenaPark in Memmingen. Hierfür behalten die nicht zurückgegebenen Karten für das ausgefallene Pokalspiel vereinbarungsgemäß ihre Gültigkeit. Für das noch verfügbare Restkontingent von 2.200 Stehplatzkarten hat der Verkauf an den bekannten Vorverkaufsstellen bereits begonnen. Sitzplätze sind für diese Begegnung nicht mehr erhältlich. Für diejenigen , die das Spiel vom neuen Multifunktionsgebäude aus verfolgen wollen, werden VIP-Pässe angeboten, die den Zugang zu allen verglasten Ebenen sowie zur offenen Dachterrasse erlauben und bis 19:45 Uhr eine Verköstigung beinhalten.

Bezüglich des Personals vermeldet der FCM die Neuverpflichtung von Keeper Manuel Dewein vom Bayernligisten FC Gundelfingen. Vom ehemaligen Regionalligisten TSV Rain kommen David Bauer und Lukas Gerlspeck jeweils für die Abwehr und vom Bayernliga-Absteiger TSV 1860 Rosenheim Bojan Tanev für den Sturm. Als Abgänge stehen bislang Martin Gruber (Karriereende), Martin Dausch (als spielender Co-Trainer zum TSV Kottern) sowie David Mihajlovic und Keeper Lino Volkmer (jeweils Ziel unbekannt) fest. Flemming Schug steht noch bis zur Aufnahme seines Auslandsstudiums im September zur Verfügung und wechselt dann in die USA. Da die Wechselfrist bis Ende August läuft, sind weitere Zu- und Abgänge noch möglich.

Erstes Pflichtspiel in der neuen Saison am 15. Juli 2023

Als erstes Pflichtspiel der neuen Saison steht für den FCM am Samstag, 15. Juli 2023 (Anpfiff um 16 Uhr) das Pokalspiel beim Bayernligaaufsteiger 1. FC Sonthofen an, bevor es am Samstag, 22. Juli, um 14 Uhr mit der Auswärtsbegegnung bei den Würzburger Kickers in der Regionalliga losgeht.

Georg Piel

