Nach schwerem Schädelhirntrauma: Markus Schneider erzählt Schulklassen von seinem neuen Leben

Markus Schneider besuchte nach einer Coronapause wieder Schulklassen in Legau und arbeitete mit den Kindern zum Thema soziale Verantwortung und Abbau von Berührungsängsten. © Privat

Legau - Es ist nicht selbstverständlich, dass Markus Schneider vor Schulklassen sitzen und ihnen von seinem neuen Leben erzählen kann. Denn vor elf Jahren hatte er einen überaus schweren Autounfall, bei dem er ein Schädelhirntrauma 3. Grades erlitt. Seine Prognose war ein Leben im Rollstuhl – bestenfalls.



Nach wochenlangem Koma und anschließendem Wachkoma kämpfte er sich mit eisernem Willen - Dickschädel nennt er das selber - zurück ins Leben. Markus Schneider verblüfft und widerlegt seine Ärzte, auch heute noch, denn er kann mittlerweile wieder sprechen, gehen und den linken Arm bewegen, obwohl das eigentlich nicht sein dürfte. Und er gibt sich nicht mit Erreichtem zufrieden, sondern arbeitet weiter an sich selbst.



Von diesem Kampf und den täglichen Herausforderungen berichtet er nun in Firmen und Schulklassen ganz ohne Effekthascherei, aber mit viel Energie und Optimismus.



Die Schülerinnen und Schüler der 6 A meldeten sich zunächst nicht, als Markus fragte, wer denn auch ein Handicap habe. Sie erkannten dann aber schnell, dass auch einer Brille ein Handicap zugrunde liegt und eigentlich kein Mensch vollkommen ist. Mit verschiedenen Hilfsmitteln versetzte er nun die Schüler und Schülerinnen in seine Situation: So sollten sie sich zum Beispiel mit Brillen, die bestimmte optische Einschränkungen simulieren, Bälle zuwerfen oder mit einer Hand, die in einem dicken Handschuh steckt, eine Mandarine schälen. Schnell merkten die Schüler, dass sie um Hilfe bitten können und diese auch annehmen dürfen.



So ist auch ein Ziel des Vereins Phönix Allgäu, Menschen, die mit einem Handicap zurechtkommen müssen, tatkräftig zu unterstützen: Sei es bei Behördengängen, ihnen ihre Rechte aufzeigen, ihnen Mut machen, Häuser behindertengerecht umbauen und Vieles mehr. Und all das mit der Erfahrung eines Betroffenen, der wie kein anderer nachvollziehen kann, wie es ihnen geht und was sie brauchen.



Die Schülerinnen und Schüler, die Markus Schneider schon von früheren Besuchen kannten, konnten sich alle noch gut an ihn und sein Anliegen erinnern. Das zeigt, wie eindrücklich und nachhaltig seine Präsentationen sind. Alle wünschten ihm weiterhin viel Kraft und Erfolg bei seiner wichtigen Aufgabe.

