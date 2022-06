Ottobeuren: Erneuerte Kneipp-Tretanlage „Kaltenbrunn“ eingeweiht

Von: Rainer Becker

Teilen

Ottobeurens Bürgermeister German Fries neben der sanierten Kneipp-Tretanlage „Kaltenbrunn“. © Rainer Becker

Ottobeuren - Pünktlich zum 201. Geburtstag von Pfarrer Sebastian Kneipp, Namensgeber der Kneipp-Medizin und der Wasserkur mit Wassertreten, konnte in Ottobeuren die „neue“ Kneipp-Tretanlage eingeweiht werden.

Und die neue Anlage ist nicht nur zweckmäßig, sondern auch sehr schön geworden. Die Anlage gehörte zu den ersten Kneipp-Tretanlage in Ottobeuren. Sie wurde bereits in den 1950er Jahren gebaut und in Betrieb genommen. Das „Sonderprogramm Kneipp-Anlagen“ des Bayrischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie ermöglichte mit den finanziellen Mitteln die Sanierung.



UMFRAGE: Machen Sie Kneipp-Anwendungen?

Unter großer Beteiligung von Vertretern der Regierung von Schwaben, der Vertreter des Marktes Ottobeuren, der kirchlichen Repräsentanten aus Ottobeuren, des Bauhofs Ottobeuren und des Kneipp-Vereins Ottotobeuren wurde die neue Tretanlage in Betrieb genommen.



Und so zeigten sich der Bürgermeister German Fries und die Vorsitzende des Kneipp-Vereins Ottobeuren Marianne Bartenschlager gleichermaßen begeistert von der Tretanlage und haben die Anlage nach einer christlichen Zeremonie auch direkt mit den eigenen „Füßen begrüßt“. Die Anlage führt ein sehr kaltes Wasser aus dem Berg, halt „Kaltenbrunn“.

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!