Memmingen: Auf dem Weg zum Mobilitätskonzept - Nächster Workshop am „Tag der Schiene“

Nicht nur der Bahnverkehr spielt beim Mobilitätskonzept eine Rolle: Die Bürgerinnen und Bürger können Probleme hier Probleme nennen, die sie zum Beispiel als Kraftfahrzeugführer, Radfahrer, Nutzer des ÖPNV oder auch als Fußgänger in Memmingen oder dem Nachbarraum haben. Aber auch Lösungsideen zu den bekannten Problemen können über den Mängel-/Ideenmelder mitgeteilt werden. © MK-Archiv

Memmingen - Dem Schienenverkehr wird hinsichtlich eines notwendigen Wandels für eine zukunftsorientierte nachhaltigere Mobilität eine wichtige Bedeutung beigemessen. Daher ist der Schienenverkehr auch Betrachtungsgegenstand in der aktuell durchgeführten Erstellung eines Mobilitätskonzeptes für den Verkehrsraum der Stadt Memmingen unter Einbeziehung der umliegenden Region.

Das Konzept, welches in Zusammenarbeit mit dem Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr erarbeitet wird, soll Antworten auf die Herausforderungen im Bereich Mobilität bieten und eine planerische Rahmenvorgabe für den erforderlichen Wandel sein.

Integriertes Mobilitätskonzept: Nächster Workshop am 16.9.2022 dem „Tag der Schiene“

Im Rahmen der Erstellung des Integrierten Mobilitätskonzepts wird am „Tag der Schiene“, am Freitag, 16. September, um 19 Uhr in der Aula der Staatlichen Fachoberschule (Claußweg 10), ein Workshop für Bürgerinnen und Bürger angeboten. Interessierte sind herzlich eingeladen!

Nach Festlegung der Ziele wurden unter anderem im Rahmen einer Befragung der Bürgerschaft die heutige Ausgangssituation und die vorhandenen Hindernisse und Möglichkeiten zur Erreichung dieser Ziele genauer betrachtet. Im Bürgerworkshop sollen die Ergebnisse der Bestands- und Mängelanalyse mit den Bürgern diskutiert und erste Lösungsansätze erarbeitet werden.

Erstmals bundesweiter „Tag der Schiene“ mit zahlreichen Veranstaltungen

Am 16. und 17. September findet erstmalig bundesweit der „Tag der Schiene“ statt. Mit zahlreichen Veranstaltungen ermöglicht die Bahnbranche den Blick hinter die Kulissen und möchte mit ihrer ganzen Vielfalt auch Menschen begeistern, die bislang keinen emotionalen Bezug zum Schienenverkehr hatten. Allianz pro Schiene und das Bundesministerium für Digitales und Verkehr koordinieren die vielen bundesweiten Veranstaltungen zum Tag der Schiene, die aber vor Ort von zahlreichen Akteuren ausgerichtet werden. Von Lokomotivherstellern über Forschungsinstitutionen, Eisenbahnverkehrsunternehmen hin zu Museen und Traditionsbahnen reichen die Mitwirkenden, die ein breites Angebot mit derzeit über 180 Veranstaltungen bundesweit an beiden Tagen auf die Beine stellen.

Livestream und zahlreiche Veranstaltungen in allen Landesteilen

Auch im Freistaat Bayern finden zahlreiche Veranstaltungen statt. 40 Veranstaltungen sind es derzeit in allen Landesteilen und für alle Zielgruppen. Auch die bundesweite Eröffnung des „Tags der Schiene“ erfolgt am 15. September, um 19 Uhr im DB-Museum in Nürnberg unter anderem durch den bayerischen Verkehrsminister Christian Bernreiter. Dabei wird auch der Adler-Zug, die erste Eisenbahn, die in Deutschland zwischen Nürnberg und Fürth zum Einsatz kam, wieder symbolträchtig in Szene gesetzt. Die Veranstaltung kann im Livestream verfolgt werden. Infos zum Mobilitätskonzept gibt es hier und zum „Tag der Schiene“ hier.

