Die letzte Ruhestätte: Naturbestattungen jetzt auch im Unterallgäu

Von: Tom Otto

Zum Naturfriedhof gehört auch eine Andachtsplatz mit Halle, in der die Beisetzung nach eigenen Vorstellungen und Wünschen gestaltet werden kann. © Tom Otto

Unterallgäu - Seit Mitte des Jahres ist es für Angehörige im Unterallgäu und in Memmingen einfacher geworden, für ihre Verstorbenen eine letzte Ruhestätte in der Natur zu finden. In Babenhausen und Markt Wald stehen zwei neue Naturfriedhöfe in den Fuggerschen Wäldern zur Verfügung und werden bereits gut angenommen. Auf dem Naturfriedhof auf dem Kreuzlesberg im Wald zwischen Winterrieden, Klosterbeuren und Babenhausen wurden in den vergangenen fünf Monaten bereits über 20 Verstorbene beigesetzt.

Auch wenn es mittlerweile in Deutschland bereits mehr als 200 Orte mit Naturbestattungen gibt, mussten Interessenten an einer Naturbestattung bis vor kurzem meist einen Weg von gut einhundert Kilometern Entfernung dafür zurücklegen. Die nächsten Waldfriedhöfe lagen östlich von Heidenheim, bei Münsingen auf der Alb oder in der Nähe von Wangen.

Dafür, dass das Interesse an der Naturbestattung ständig steigt, gibt es gute Gründe: Der Gedanke daran, dass die Asche des Verstorbenen vom Wurzelwerk des Baumes oder der unmittelbar umgebenen Natur aufgenommen wird, und so dem Kreislauf des Lebens wieder zugeführt wird, ist für viele Hinterbliebene ein sehr tröstlicher Gedanke. Anders als auf üblichen Gemeindefriedhöfen gibt es bei dieser Bestattungsform auch einen großen Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum. So kann die Beisetzung still oder mit einer Feierlichkeit und Grabrede begangen werden; sie kann im Beisein eines Pfarrers oder eines Trauerredners erfolgen; es gibt die Möglichkeit einer musikalischen Begleitung durch Tonaufnahmen oder auch live gespielter Musik. Da die Natur die Grabpflege übernimmt, entstehen für die Angehörigen nach dem Begräbnis keine weiteren Pflegekosten.

„Durch die Verwendung biologisch abbaubarer Urnen und Aschekapseln wird auch für die Natur ein weiterer Nachhaltigkeitsbeitrag geleistet“, weiß Regionalleiterin Sara Eisenbarth von den „Naturfriedhöfe Schwaben“. Sie vermisst und kartiert gemeinsam mit Außendienstlerin Katja Schuhmacher die Grabstellen an den verschiedenen Baumarten. Um jeden Grabbaum sind im Abstand von zwei Metern maximal zwölf Grabstellen möglich, solange kein anderer Baum oder Wurzelwerk das nicht unmöglich macht. Es werden verschiedene Grabformen angeboten: Familien- oder Partner-Bäume, Gemeinschaftsbäume oder das Förstergrab. Die Baumarten und ihr jeweiliges Alter bestimmen dabei die Grabnutzungsdauer und die Kosten. Eine junge Fichte wird zu einem Förstergrab mit 15-jähriger Nutzungsdauer, eine alte Eiche zu einem Familiengrab mit einer Nutzungsdauer von 40 Jahren.

Regelmäßige Führungen

Sara Eisenbarth und die gelernte Gärtnerin Katja Schuhmacher bieten für Interessierte regelmäßig Führungen an. So kann man den Friedhof mit seinem Andachtsplatz, den angelegten Gehwegen und den verschiedenen Baumgrab-Arten erleben und kennen lernen. Die Führungen werden sowohl in Markt Wald als auch in Babenhausen angeboten, die Termine dazu sowie weitere Informationen sind im Internet unter www.naturfriedhof-schwaben.de zu finden.

