Naturheiltage Memmingen finden 2022 statt

Das Foto zeigt eine Aufnahme der vergangenen Naturheiltage. © Werner Ackel

Memmingen – Der Naturheilverein Memmingen und Umgebung plant die Naturheiltage 2022. Nachdem 2020 aufgrund der Corona-Maßnahmen abgesagt werden musste, finden diese am 5. und 6. November wieder in der Memminger Stadthalle statt.

Die Naturheiltage bieten alle zwei Jahre ein breites Aussteller- und Vortragsangebot. Der Eintritt ist frei, auch die Vorträge sind kostenlos. In den „Vor-Corona-Jahren“ waren über 70 Aussteller in der Stadthalle und hatten viele Informationen aus den unterschiedlichsten Bereichen des „Naturheilens“ mit dabei. Von Bewegung über Ernährung, von Gesundheit bis zu allgemeinen Lebensfragen – auch dieses Jahr sollen an den verschiedenen Ständen wieder Aussteller mit Rat und Tat bereitstehen. Der Besuch der Ausstellung ist wie immer frei. Aktuell sucht der Naturheilverein noch weitere Aussteller für die Naturheiltage. Man habe noch einige Stände frei.



Das Vortragsprogramm ist dagegen schon fast komplett. Insgesamt bietet der Naturheilverein rund 40 Vorträge. Wie auch bei den Ausstellern werden die unterschiedlichsten Themenbereiche behandelt. Von Gesundheit über Ernährung bis hin zu Räuchern mit Kräutern reicht die Palette. Der Eintritt zu den Vorträgen ist in diesem Jahr ebenso frei wie der Zugang zur Ausstellung.



Ganz wichtig bei den Naturheiltagen ist auch die Verpflegung. So bietet Stadthallen-Gastronom Ludwig Frank einen Vollwertimbiss.



Eröffnet werden die Naturheiltage am Samstag, 5. November, um 10 Uhr. Geöffnet haben die Naturheiltage jeweils von 10 bis 18 Uhr.



Einzelheiten zu Ausstellern und Vorträgen findet man in Kürze auch auf der Internetseite der Naturheiltage unter www.naturheiltage-mm.de. (MK)