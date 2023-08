Neue App signseeing vertont touristische Autobahnschilder: Auch Infos über Memmingen

Memmingen – „Mehr entdecken, alles erfahren“ – so der Slogan der neuen App signseeing, über die rund 900 Hör-Geschichten und jede Menge Infos über besondere Orte entlang Deutschlands Autobahnen abgerufen werden können.

Mit dabei ist auch „Memmingen – Stadt der Freiheitsrechte“, wie auf den touristischen Schildern an der A96 und der A7 rund um Memmingen zu lesen ist. Ein Start-Up-Unternehmen aus Dresden gibt den touristischen Unterrichtungstafeln an Deutschlands Autobahnen eine Stimme. Wie die App funktioniert, erklärt Sebastian Michel, CEO und einer der Gründer von signseeing: „Die Story wird via GPS automatisch abgespielt, sobald man an einem Schild vorbeifährt. Nach dem Starten der App zu Beginn der Fahrt läuft sie im Hintergrund und wird etwa 100 Meter vor jedem Schild ‚geweckt‘ – und dann spielt sie die Audiostory automatisch ab“, so der CEO. In den Stories werden auf einer Länge von ein bis zwei Minuten bildende, unterhaltsame und lustige Geschichten zu der jeweiligen Destination erzählt. Auf vielen Autobahnen gibt es bereits Vertonungen und kontinuierlich kommen neue hinzu.



Wer mehr über eine bestimmte Sehenswürdigkeit wissen möchte, kann in der App Bilder, touristische Highlights, Veranstaltungen und sogar Empfehlungen für Restaurants oder Hotels in der Umgebung anschauen. Die App signseeing ist kostenlos und kann in allen gängigen App-Stores heruntergeladen werden.

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!