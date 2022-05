Neue Geschäftsstelle des Naturheilvereins in Memmingen eröffnet

Die neue Geschäftsstelle des Naturheilvereins in der Lindauer Straße 20. © Rainer Becker

Memmingen - Anfang des Jahres 2022 hat der Naturheilverein Memmingen und Umgebung e.V. die neue Geschäftsstelle in der Lindauer Straße 20 bezogen. Nun wurden diese Räumlichkeiten auch offiziell eingeweiht. Zur Eröffnung begrüßte der neue Vorsitzende Ralf Haberland mit den Beiräten Eva Maria Schmidbauer, Werner Ackel, Günter Fürst, Werner Schulze und Hans-Jürgen Stopora den Oberbürgermeister Manfred Schilder und die zweite Bürgermeisterin Margaretha Böckh.

Wie der Vorsitzende Ralf Haberland mitteilte, ist dies mittlerweile die dritte Geschäftsstelle des Naturheilvereins. Coronabedingt sei der Umzug notwendig gewesen, weil die bisherigen Räume in der Baumstraße zu teuer waren und während der Coronazeit Zeit auch nicht genutzt werden konnten. Die Begrüßung der Gäste nahm der Vorsitzende, Ralf Haberland, im Namen des Naturheilvereins und einiger anwesenden Vorstandsmitgliedern und der Ehrenvorsitzenden Christiane Wilhelm vor.



Der NHV bietet seinen 950 Mitgliedern ein breitgefächertes Angebot wie Bergtouren, Radtouren, Wanderungen. Gesundheitsvorträge und Kurse für das eigene Wohlbefinden an. Neu im Programm sind Angebote für Kinder wie beispielsweise die Schatzsuche im LGS-Gelände am 14. April, wie Haberland berichtete. Auch ein sehr beliebtes Angebot ist der Aufenthalt im Berghaus Isidor in Gramais, der höchstgelegenen Gemeinde in Österreich. Das nächste große Projekt des NHV sind die Naturheiltage in der Stadthalle im November.



Oberbürgermeister Manfred Schilder gratulierte zu den neuen Räumen in Innenstadtnähe und dankte für das Engagement und das breite Spektrum von Veranstaltungen für die Gesundheit der interessierten Bürger. Gerade während der Corona-Zeit sei bei vielen Menschen die Naturheilkunde wieder stärker in den Fokus getreten, so Schilder. Das Bewusstsein für alternative Behandlungsmöglichkeiten sei ebenso gestiegen wie die Bereitschaft, nicht nur der Schulmedizin zu vertrauen, sondern auch auf altbewährte Hausmittel zurückzugreifen. „Ich hoffe sehr, dass wieder Normalität einkehrt und freue mich auf die Naturheiltage in der Stadthalle, die immer regen Zuspruch finden“, betonte Schilder. „Das Gesundheitsbewusstsein hat in der Gesellschaft generell zugenommen und auch ich persönlich glaube, dass in der Naturheilkunde sehr viel Potenzial steckt, zumal den Menschen die Verbindung mit der Natur einfach guttut“, schloss Schilder seine Ansprache.



Seit Anfang März teilt sich Ralf Haberland den Vorsitz mit Daniela Thiel. Anfang März hatten die beiden neuen Vorsitzenden die Leitung von Matthias Ressler und Claudia Schienle übernommen.



Mehr Informationen zu den Angeboten und das Programmheft zum Downloaden gibt es unter https://www.naturheilverein-mm.de/programm.html. (rb)