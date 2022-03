4000 Quadratmeter Fläche

Neue Grüngutsammelstelle für Memmingen

Von: Tom Otto

Die alte Grüngutsammelstelle in Steinheim soll im kommenden Jahr geschlossen und eine neue Sammelstelle im Gewerbegebiet Nord gebaut werden. Diese soll dann nicht nur neuen Standards entsprechen, sondern auch das Wohngebiet in der Nachbarschaft der alten Anlage entlasten. © Tom Otto

Memmingen - Die Gartenfreunde in der Stadt werden sich nicht groß umgewöhnen müssen, wenn die neue Grüngutsammelstelle in Betrieb geht. Abgesehen davon, dass es noch bis in die zweite Jahreshälfte 2023 dauern wird, bis sie fertig gestellt ist, liegt die neue Sammelstelle nur gut 200 Meter weiter westlich ebenfalls am Oberen Buxheimer Weg in Steinheim.

Diese scheinbar unbedeutende Verlagerung in Richtung des entstehenden Hochregallagers des Gewerbegebiets Nord bringt jedoch völlig neue Anfahrtswege mit sich und entlastet dadurch die Wohngebiete in Steinheim massiv. Wie Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder zu Beginn der Woche im städtischen Bauausschuss mitteilte, brachte der Betrieb der Grüngutsammelstelle bis vor zwei Jahren jährlich etwa 30.000 Anfahrten und ebenso viele Abfahrten durch das angrenzende Wohngebiet. Erst seit der Einführung einer Ausweispflicht konnten die Anfahrten von nicht-ortsansässigen Bürgern gestoppt und dadurch insgesamt um gut ein Viertel reduziert werden. Die angelieferte Menge betrug im vergangenen Jahr trotz dieser Reduzierung durch „auswärtigen“ Gartenabfall immer noch rund 2.250 Tonnen oder umgerechnet circa 50 Kilogramm je Einwohner.

Wohngebiet wird entlastet

Künftig ist die Anfahrt nur noch aus Westen von der Europastraße oder von Süden über die Teramostraße möglich, das Steinheimer Wohngebiet wird dadurch komplett von der Anfahrtsbelastung befreit. Damit sind auch die Voraussetzungen gegeben, eine Erweiterung der Öffnungszeiten zu ermöglichen.



Die jetzige alte Anlage widerspricht auch aktuell geltenden Regelungen in Sachen Grundwasserbelastung. Wie der Amtsleiter für technischen Umweltschutz Dietmar Hörberg erläuterte, ist der Untergrund unzureichend befestigt und es gibt keine Einfassung des Lagerplatzes. Dadurch bleibt nach dem Verladen ein Teil der Abfälle auf dem Platz liegen. Anfallendes Niederschlags- und Sickerwasser bleibt in Pfützen stehen oder versickert unkontrolliert. Die Sammelstelle könne daher auch im Winter nicht betrieben werden.





4000 Quadratmeter Fläche

Für die neue Sammelstelle ist eine befestigte Fläche von 4000 Quadratmetern erforderlich. Nach erster Mitteilung des Wasserwirtschaftsamts kann das Niederschlagswasser dort versickern. Da bei der offenen Lagerung von saftenden Gartenabfällen, wie beispielsweise Grasschnitt, Grundwasser belastende Sickerwässer entstehen, müssen die Gartenabfälle jedoch nach spätestens drei Tagen abgefahren werden. Dadurch, so Amtsleiter Hörberg, werde auch ein ordentliches Erscheinungsbild erreicht und Geruchsbelästigungen vermieden. Die neue Sammelstelle solle darüber hinaus entsprechend des Bebauungsplans eingegrünt werden.



Die Gesamtkosten für den Neubau der Anlage sind mit etwa 675.000 Euro veranschlagt, eine Erhöhung der Müllabfuhrgebühren, aus denen die Anlage finanziert wird, sei aus diesem Grund nicht absehbar und vorgesehen. Allerdings könne die Teuerung der Energiekosten in den kommenden Jahren auch für die Müllabfuhrgebühren ein Preistreiber sein. Der Bauausschuss stimmte dem Vorschlag der Verwaltung zum Bau einer neuen Grüngutsammelstelle einstimmig zu..