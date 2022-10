Neue Mietwohnungen für Sontheim

So soll die neue, barrierefreie Wohnanlage in Sontheim am Löwenplatz aussehen. Hier entstehen 15 Mietwohnungen nebst gemeindlicher Bücherei und Tiefgarage.

Baubeginn für barrierefreie Wohnanlage

Sontheim - Die Landkreiswohnungsbau Unterallgäu GmbH (LKWB) hat mit dem Bau einer barrierefreien Wohnanlage in Sontheim am Löwenplatz begonnen. Hier entstehen 15 bezahlbare Mietwohnungen nebst gemeindlicher Bücherei und Tiefgarage, teilt die LKWB mit.

Auf Basis eines Wettbewerbs wurden vom Architekturbüro Krämer GmbH, Landsberg am Lech zwei moderne Baukörper mit einer dazugehörigen Tiefgarage entwickelt, die sich städtebaulich in die Mindelheimer Straße in Sontheim einfügen. Die Wohnungen haben helle, großzügige Grundrisse sowie große Balkone und Terrassen. Highlight der Wohnanlage werde der mit der Gemeinde Sontheim neu geplante Löwenplatz vor dem Kriegerdenkmal und die gemeindliche Bücherei, heißt es dazu.

Geplant sind ein bis viereinhalb Zimmer-Wohnungen und mit einer Wohnfläche zwischen circa 32 und 108 Quadratmetern. Darüber hinaus sollen große Glasflächen einen „einzigartigen Blick auf die neue Mitte von Sontheim“ bieten. Die Barrierefreiheit biete den künftigen Bewohnern eine entscheidende Lebensqualität. „Die sehr gute Lage, die ansprechende Architektur, die hohe Bauqualität und die mit komfortablen und großzügigen Balkonen oder Terrassen ausgestatteten Wohnungen erfüllen die höchsten Ansprüche und machen diese Wohnanlage zu einem begehrten Wohnsitz. Aufgrund des hohen energetischen Standards der Niedrigenergiehäusern können die künftigen Mieterinnen und Mieter mit geringen Heizkosten rechnen“, so die LKWB.

Die Aufenthaltsqualität am Löwenplatz werde durch das Aufweiten und Verbreitern der Zufahrt Eisenrieder Staße in die Frechenrieder Straße ermöglicht. Zudem sollen geräumige Platzflächen mit Spielpunkten und Sitzgelegenheiten zwischen Kriegerdenkmal und Bücherei geschaffen werden. Die LKWB investiert rund 6,5 Millionen Euro in der Gemeinde Sontheim und schafft damit dringend benötigten Wohnraum. Auch die Außenanlagen der Wohnanlage sollen attraktiv gestaltet werden und ausreichend Platz für Kommunikation bieten und Bereiche mit Erholungsflächen und Sitzbänken haben. Die Gemeindevertreter von Sontheim und Geschäftsführer der LKWB Florian Schuster „freuen sich auf die Umsetzung des innovativen Projekts.“ (MK)