Neue Tagespflege und ambulante Pflege in Erkheim vorgestellt

Nach etwa zwei Jahren Bauphase konnte die Tagespflege in Erkheim im Juni 2020 eröffnet werden. Aufgrund der Corona-Maßnahmen war erst zwei Jahre später die Möglichkeit für Besucher gegeben, sich die Einrichtung anzuschauen. © Gunderlach

Erkheim - Seit Juni 2020 unterstützt die Diakonie Memmingen pflegebedürftige Senioren sowie deren Angehörige mit einer neuen Tagespflege und ambulanten Pflege in Erkheim. Aufgrund der Coronamaßnahmen konnten die Einrichtungen bisher nicht der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Am vergangenen Samstag wurde das bei schönem Sommerwetter und mit einigen Besuchern im Rahmen eines Tags der offenen Tür nachgeholt.

Die Räume befinden sich im Erdgeschoss eines Neubaus am östlichen Ortsrand von Erkheim, umgeben von Einfamilienhäusern und einem Firmengrundstück. Neben den Diakonie-Einrichtungen sind in dem Gebäude 27 barrierefreie Wohnungen für alle Generationen untergebracht. Bauherrin und Eigentümerin des Hauses ist die Wohn-Baugesellschaft Mindelheim GmbH. „Die Nachbarinnen und Nachbarn sind sehr freundlich. Wenn wir mit unseren Gästen auf der Terrasse oder im Garten sind, winken einige immer von ihren Balkonen oder grüßen beim Vorbeilaufen“, erzählt Irina Vetter, Pflegekraft in der Tagesstätte.



Die Einbindung in den Ort sowie die gute Lage für Gäste aus den umliegenden Gemeinden war ein wichtiges Argument für die Wahl des neuen Standortes. Insgesamtetwa 35 Senioren kommen aktuell in die Tagespflege, pro Tag sind es 10 bis 13 Personen. Manche sind an Demenz erkrankt, andere sind auf einen Rollstuhl angewiesen, einige sind noch völlig mobil – kommen können Senioren mit oder ohne Pflegegrad. Der Tagesablauf ist eine Mischung aus festen Routinen sowie verschiedenen Angeboten und Möglichkeiten, ganz nach Lust und Bedürfnissen. Die Gäste werden entweder vom hauseigenen Fahrdienst abgeholt oder sie kommen individuell. Im Anschluss wird gemeinsam gefrühstückt, bevor die Zeitungsrunde startet. Danach geht es beispielsweise in den Garten, um die Pflanzen in den Hochbeeten zu pflegen, es wird Bingo gespielt oder das Gedächtnis trainiert. Vor allem die Gartenarbeit ist ein großer Erfolg – der Kräutergarten blühte im letzten Jahr so gut, dass nicht nur ein eigener Kräutertee hergestellt werden konnte, sondern sogar die Diakonie-Einrichtungen in Memmingen mitversorgt wurden. Im Anschluss an das gemeinsame Mittagessen gibt es eine Ruhezeit, bevor gesungen, getanzt oder gespielt wird. Nach dem Kaffee endet jeder Tag mit einem gemeinsamen Tagesabschluss, bevor es für alle wieder nach Hause geht.



Neben einer festen Tagesstruktur soll den Gästen eine abwechslungsreiche Beschäftigung sowie ein Training ihrer Fähigkeiten und Bewegungen geboten werden. Unterstützt wird das durch Kräfte von außen, beispielsweise Physio- oder Ergotherapeuten. Aufgrund der Corona-Krise war der Start der Tagespflege schwierig. Besuche oder Ausflüge waren nicht möglich und es konnten nicht so viele alte Menschen wie möglich kommen. Gleichzeitig war die Tagespflege für manchen Gast die einzige Möglichkeit, aus den eigenen vier Wänden einmal rauszukommen – das stärkte das Wir-Gefühl von Gästen und Mitarbeitern. „Wir sind in den vergangenen zwei Jahren zu einer Familie zusammengewachsen“, betont Irina Vetter.



Diesen Satz bestätigt Heinz Mießl aus Pfaffenhausen. Er ist gemeinsam mit seiner Ehefrau zum Tag der offenen Tür gekommen. Seit knapp zwei Jahren geht er einmal in der Woche in die Tagespflege. „Das Essen ist gut und das Personal ist sehr freundlich und herzlich“, erzählt er. „Viel Spaß machen mir die gemeinsamen Spiele, zum Beispiel Kartenspiele.“ Er stellt auch fest: „Seit den Lockerungen wachsen wir, es kommen mehr Leute.“ Dennoch hat die Tagespflege noch Plätze für interessierte Senioren frei.



Zu Beginn des Tags der offenen Tür hielt Stefan Gutermann, Vorstand des Diakonischen Werkes Memmingen e.V., eine kurze Rede. Er dankte unter anderem dem Bürgermeister von Erkheim, Christian Seeberger, und dem Marktgemeinderat für die Unterstützung bei der Umsetzung des Projekts in den vergangenen Jahren. Einen großen Dank sprach Gutermann auch an alle Mitarbeiter für ihren Einsatz und ihr Engagement aus. Er betonte: „Tagespflege ist viel mehr als Pflege – es ist Gemeinschaft.“ (sig)