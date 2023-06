Energie, Umweltschutz, neueste Technik

Neuer Bauhof eingeweiht: Ein Quantensprung für Bad Grönenbach

Von: Rainer Becker

Endlich gibt es jede Menge Platz für Material und Maschinen: Der neue Bauhof der Marktgemeinde Bad Grönenbach. © Rainer Becker

Bad Grönenbach – In der Marktgemeinde Bad Grönenbach wurde vor kurzem der neue Bauhof offiziell eingeweiht und im Rahmen eines Familienfestes seiner Bestimmung übergeben.

Wie wichtig dieses Projekt für die Unterallgäuer Marktgemeinde ist, zeigte die große Anzahl an Besuchern, die zur Eröffnungsfeier gekommen waren. Und dort wurde einiges geboten: Die „Bad Grönenbacher Musikkanten“, dirigiert von Manfred Endres, spielten schon früh am Morgen gut auf, die Gäste konnten sich ausreichend auf dem weitläufigen Gelände umschauen und auch für das leibliche Wohl war auch gesorgt.

Bei der Schlüsselübergabe (v. links): Architekt Sebastian Geiger, Bürgermeister Bernhard Kerler und Bauhofleiter Herbert Liebelt. © Rainer Becker

Wie Erster Bürgermeister Bernhard Kerler mitteilte, sind „Eröffnungen und Einweihungen Freudentage im Leben einer Gemeinde“. Nach langer Planung und einiger Überzeugungsarbeit im Marktgemeinderat für das Vier-Millionen-Euro-Projekt - es gab dafür keine Zuschüsse des Freistaates oder des Bundes - wurde dem Bauvorhaben endlich Priorität eingeräumt und die Bauarbeiten konnten gemäß den fertig ausgearbeiteten Planungen in die Tat umgesetzt werden. Die Grundstücke für den neuen Bauhof wurden auch schon 2013 erworben. Und der Standortumzug aus der Ortsmitte in einer „Verkehrsberuhigten Straße“ hinaus in ein Außengelände war aufgrund der vielen Aufgaben und der Baugeräte sinnvoll.



Aufgaben für einen modernen Bauhof

Was Bauhöfe heute zu leisten haben, geht weit über Straßen- und Wegeunterhalt und dem Winterdienst hinaus. Wasserversorgung, Spielplatzbau, Anlagenpflege und Baumkataster sind nur ein paar Schlagwörter aus dem Aufgabenspektrum. Als Kneippheilbad kommen noch der Unterhalt der touristischen Einrichtungen wie Kurpark, Aktiv-Park, Wanderwege, Loipen, sowie die Mithilfe bei zahlreichen Veranstaltungen und Konzerte dazu. Zudem rücken kommunale Grünflächen und Straßenbegleitgrün immer mehr in den Fokus, wenn es um Artenschutz und Biodiversität geht.

Energie, Umweltschutz, neueste Technik

Auch was Energie- und Umweltschutz betrifft, sollen die Bauhof-Gebäude vorbildlich agieren. So wird der Bauhof mit der Abwärme des Blockheizkraftwerkes auf dem Nachbargrundstück beheizt. Eine PV-Anlage auf den gesamten Dachflächen ist vorgesehen und in Planung. Außerdem ist ein Glasfaseranschluss Teil der neueren Technik. Das alles ist in technischer Hinsicht „ein Quantensprung für die Gemeinde“ und ist auf eine langfristige und erfolgreiche Bauhofarbeit für Jahrzehnte ausgerichtet.



Schnelle Umsetzung des gemeindlichen Bauprojektes

Für die Ausführung des Projektes wurden 33 Firmen beauftragt, die Bauleitung übernahm der beauftragte Architekt Sebastian Geiger. Schon kurz vor Weihnachten 2022 konnten dann die Umzüge der vielen Gerätschaften und Materialien von der „Sonnenstraße“ zum „Egg 7“ beginnen, die jetzt abgeschlossen wurden. Ein besonderes Dankeswort richtete Bürgermeister Kerler auch an die vielen Beteiligten, wie dem Bauhofteam, allen Gruppierungen und Vereine für die Gestaltung und Ausrichtung des Eröffnungsfestes. Eine solche Zusammenarbeit ist ein Zeichen für eine lebendige Gemeinde und ein Paradesbeispiel für ehrenamtliches Engagement.



Zahlreiche Ehrengäste bei der Einweihungsfeier

Unter anderem war auch die Erste Bürgermeisterin von Wolfertschwenden, Beate Ullrich, im Bauhof zu Gast; auch der Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Klaus Holetschek, ließ es sich nicht nehmen, den Versammelten ein Grußwort zukommenzulassen. Er wünsche sich, dass es überall - gerade in Berlin - so viele vernünftige Menschen bei der Umsetzung von gemeinsamen Zielen gäbe wie in Bad Grönenbach.



Zum Abschluss der Feierlichkeiten segneten die Pater Thomas und Pfarrer Metten, beide in Vertretung der örtlichen Pfarrer, den neuen Bauhof.

