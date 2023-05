Nach Vakanz: Pfarrer Ralf Czech übernimmt Dekanat Memmingen

Leitet künftig das Dekanat Memmingen: Dekan Ralf Czech. © PG Erkheim-Günztal

Memmingen – Der leitende Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Erkheim-Günztal Ralf Czech (46) ist von Bischof Dr. Bertram Meier zum Dekan des Dekanats Memmingen ernannt worden.



Gemäß den Statuten des Bistums ist Dekan Czech zunächst für sechs Jahre ernannt. Das Amt des Dekans war seit Sommer 2022 vakant. Übergangsweise hatte Pfarrer Czech das Dekanat als Prodekan geleitet. Dieses besteht aus neun Pfarreiengemeinschaften mit 42 Pfarreien und drei Einzelpfarreien. Derzeit leben rund 58.000 Katholikinnen und Katholiken auf dem Dekanatsgebiet.



Dekan Ralf Czech wurde 1976 in Burgau geboren und am 4. Mai 2003 zum Priester geweiht. Nach seiner Kaplanszeit in Schrobenhausen wirkte er ab 2005 als Benefiziat in Obersdorf. Seit September 2007 leitet Czech die Pfarreiengemeinschaft Erkheim-Günztal. Bereits 2014 wurde er zum Prodekan für das Dekanat Memmingen ernannt.

mk

