Neuer Einbruchs-„Showroom“ in Memmingen eröffnet

Von: Tom Otto

Durch einfache zusätzliche mechanische Elemente wie „Pilzzapfen“ (rechts im Bild) und „Schwalbenschwanzbeschläge“ können Fenster mechanisch vor dem Aushebeln gesichert werden. © Tom Otto

Memmingen - Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner eröffnete am vergangenen Wochenende den neuen „Showroom“ zur Einbruchsvorsorge in der Inspektion Am Schanzmeister. Der Termin war bewusst gewählt, denn die Polizei nimmt alljährlich die herbstliche Zeitumstellung zum Anlass, um mit dem „Tag des Einbruchschutzes“ zu mehr Wachsamkeit aufzufordern.

Das Thema beschäftige viele Bürger, so Dr. Strößner, da elementare menschliche Bedürfnisse wie Sicherheit und Geborgenheit in der eigenen Wohnung berührt seien. Tatsächlich sei der Schmerz über den Verlust von Wertgegenständen nach einem Einbruch meist geringer als die psychische Belastung, dass jemand Fremdes die Unversehrtheit der eigenen Räume verletzt und in allen Schubladen und in der Wäsche rumgewühlt hat.

Verblüffend einfaches „Handwerk“

Im neuen „Showroom“ wird nicht nur auf verschiedene Sicherheitstechnik, die für das eigene Zuhause brauchbar und hilfreich sein kann, hingewiesen. Besucher können hier selbst einmal Hand anlegen und zum Beispiel einen Einbruch durchs Fenster proben. Die bei der Vorstellung anwesenden Medienvertreter konnten mit einem einfachen Schraubenzieher und ohne große Anstrengung Fenster aushebeln, ohne dass das Fensterglas zerbricht. Die Verblüffung der Reporterinnen und Berichterstatter darüber, wie schnell, leise und einfach bei normalen Fenstern ein Einbruch möglich ist, war sehr groß. Der Leiter der Memminger Kriminalinspektion, Kriminaloberrat Thorsten Ritter, erklärte, dass etwa 80 Prozent aller Fenster an Gebäuden über keine besondere Sicherungstechnik verfügen und daher sehr einfach zu öffnen seien.

Wachsamkeit der Nachbarn wichtig

Mario Spendel, Präventionsbeamter der Memminger Kripo, wies auf die Mechanik der Fenster hin, die das ermöglichen, und gab auch Tipps, wie sie zu sichern seien. Das einfache Anbringen von so genannten „Pilzzapfen“ und „Schwalbenschwanzbeschlägen“ in der Mechanik von Fenstern verhindert die Aufhebelung zuverlässig. Die Sicherung der „Außenhaut eines Hauses“ durch mechanische Maßnahmen sei bei der Einbruchsvorsorge am wichtigsten und zuverlässigsten. Je länger der Einbruchsschutz Einbrecher von einem erfolgreichen Eindringen abhalten könnte, umso eher bleibe es beim Einbruchsversuch. Elektronische Überwachsungssysteme könnten vielleicht bei der Aufklärung hilfreich sein, verhinderten jedoch keinen einzigen Einbruch. Auch die Wachsamkeit der Nachbarn sei eine wichtigere Präventionsmaßnahme.

Wurden in 2016 im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West noch über 500 Einbrüche gezählt, hat sich deren Zahl in den vergangenen Jahren deutlich reduziert. Im vergangenen Jahr seien nur noch 114 Delikte dieser Art angezeigt worden und aktuell beläuft sich Zahl der Einbruchsanzeigen auf etwa 120, wovon es bei der Hälfte der Fälle jedoch beim Versuch blieb. Auch wenn in den Jahren 2020 und 2021 die durch die Corona-Maßnahmen mehr oder weniger erzwungene Anwesenheit zuhause der Hauptgrund für den Einbruchsrückgang war, unterstützt die zunehmende Zahl der erfolglosen Einbruchsversuche die polizeiliche Präventionsstrategie.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle ist über die Telefonnummer 08331/100-278 oder direkt vor Ort bei der Polizeiinspektion Memmingen, Am Schanzmeister 2 zu erreichen.