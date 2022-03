Noch klein, aber bald ganz groß: Neuer Johanniter-Kindergarten in Memmingen kommt voran

Das Foto zeigt den Baufortschritt des Neubaus des Kindergarten „Mau-Riesen“ in der Lisztstraße in Memmingen. © Marion Maisa/Johanniter

Memmingen - Die Johanniter in Memmingen betreiben nicht nur das Kinderhaus „Schatzkiste“, sondern seit Herbst auch die Übergangseinrichtung „Mau-Riesen“ im Gebäude der Stadtpfarrkirche „Maria Himmelfahrt“ im Osten von Memmingen.

Diese Übergangseinrichtung bietet derzeit einer Kindergartengruppe mit 25 Plätzen ein abwechslungsreiches, pädagogisches Angebot. Im Herbst 2022 werden die Kinder und das Team dann in die neue Einrichtung, die derzeit in der Lisztstraße gebaut wird, umziehen. In diesem Kindergarten stehen dann insgesamt 100 Plätze mit vier Gruppen zur Verfügung.



„Wir freuen uns sehr, dass unser Kindergarten „Mau-Riesen“ nun Gestalt annimmt und wir in Memmingen nochmals Betreuungsplätze anbieten können“, freut sich Martina Weingärtner, Leitung der „Schatzkiste“ und zunächst auch Leitung der „Mau-Riesen“.



Noch freie Betreuungsplätze für das neue Bildungsjahr und Verstärkung fürs Team gesucht

„Derzeit sind noch Plätze für das neue Bildungsjahr in der neuen Einrichtung frei und wir suchen auch noch Verstärkung für das Team in der neuen Einrichtung- von FSJlern und Praktikanten bis zu Kinderpflegern und Erziehern. Der Schwerpunkt in unserem Kindergarten liegt auf interkultureller Kompetenz und Kommunikation. Wir sehen vor allem Mehrsprachigkeit als ein Geschenk, welches die Eltern ihren Kindern mitgeben“, berichtet Weingärtner.



Kindergarten „Mau-Riesen“: Interesse an Betreuungsplatz oder Arbeit im KiTa-Team?

Wer Interesse an einem Platz für sein Kind in der neuen Einrichtung „Mau-Riesen“ hat oder gern ein Teil eines neuen Teams in einer modernen und durchdachten Einrichtung werden möchte, kann sich an Martina Weingärtner wenden, entweder telefonisch unter 0172/6899036 oder per E-Mail unter kita.memmingen@johanniter.de.

(MK)

