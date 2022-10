Neuer Mindestlohn auch für Landestheater Schwaben

Von: Tom Otto

Teilen

Auch beim Landestheater soll der neue Mindestlohn ankommen, das beschloss der Memminger Stadtrat jetzt mit deutlicher Mehrheit. Die Entscheidung wird nun von der Zweckverbandsversammlung im November getroffen. © Tom Otto

Memmingen - Das Plenum des Stadtrates hat Anfang der Woche Mehrausgaben für den Personalbereich des LTS mehrheitlich zugestimmt. Der Zweckverband Landestheater Schwaben hatte in seiner Verbandsversammlung im Juli bereits die schrittweise Anhebung der Mindestgage aufgrund des neuen Mindestlohns beraten. Auch die Anpassung des internen Gagengefüges und Überleitung der nicht künstlerisch Beschäftigten in einen Tarifvertrag war damals Thema.

Die hierdurch beim Zweckverband entstehenden Mehrausgaben für das laufende Jahr sollen aus Rücklagemitteln finanziert werden. Die ab 2023 anfallenden Mehrausgaben in Höhe von insgesamt circa 671.086 Euro können dagegen nur durch eine entsprechende Anhebung der Finanzierungsbeiträge der Mitglieder aufgefangen werden. Stadtkämmerer Gunther Füßle empfahl dem Plenum die Zustimmung, da die bisherigen Löhne und Mindestgagen beim LTS zu niedrig waren.

Der Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss befasste sich inhaltlich bereits im September und stimmte der Erhöhung nach Vortrag durch den kaufmännischen Direktor Peter Kesten zu. Die Stadt Memmingen hat entsprechend ihrem prozentualen Anteil von 40,1 Prozent am Zweckverband in 2023 beziehungsweise in den Folgejahren einen um rund 269.000 Euro höheren Beitrag zu entrichten. Auf den Bezirk Schwaben entfallen mit einem prozentualen Anteil von 30,0 Prozent weitere rund 201.000 Euro, welche über den Umweg der Bezirksumlage auch zu einem Teil von der Stadt Memmingen zu entrichten sind. Der Zweckverband Landestheater Schwaben wird voraussichtlich in der Verbandsversammlung im November die Erhöhung der Beiträge ab 1. Januar 2023 sowie die hierfür erforderliche Änderung der Verbandssatzung beschließen. Damit die Memminger Verbandsräte und der Oberbürgermeister in der Verbandsversammlung zustimmen können, war eine vorherige Beschlussfassung im Stadtrat erforderlich, die nun mit zwei Gegenstimmen beschlossen wurde.