Neuer Transformator für Umspannwerk Ottobeuren

Wichtig für die Energiezukunft in der Region:

Ottobeuren - In der vergangenen Woche hat die LEW Verteilnetz GmbH (LVN) einen neuen, 110/20-kV-Transformator auf das Gelände des Umspannwerks Ottobeuren anliefern lassen. Dort ersetzt dieser seinen Vorgänger und unterstützt einen weiteren Trafo auf dem Umspannwerksgelände. Der neue Transformator ist sehr leise und mit 40 Megavoltampere besonders leistungsstark, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Der Transformator wandelt die elektrische Spannung zwischen dem regionalen Hochspannungsnetz (110 kV) und dem lokalen Mittelspannungsnetz (20 kV) um. Das Umspannwerk Ottobeuren spielt eine wichtige Rolle für das regionale Stromnetz. Deshalb hat LVN das Umspannwerk dieses Jahr umfassend modernisiert. Dabei wurden sowohl eine neue, komplett digitale Leittechnik zur Steuerung der Anlage installiert als auch die 110-kV-Schaltfelder erneuert. Mit dem neuen Trafo ist das Umspannwerk nun gut gerüstet für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien in der Region und die zunehmende Einspeisung dieser Strommengen.

Der rund neun Meter lange, drei Meter breite und vier Meter hohe Trafo wiegt rund 65 Tonnen und wurde per Schwerlasttransport vom Hersteller SGB aus Regensburg angeliefert. Um den Straßenverkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, legte der Spezialtransport den größten Teil der Strecke in den Nachtstunden zurück, bis er am frühen Morgen am Umspannwerksstandort im Norden von Ottobeuren ankam.

Nach der Anlieferung auf das Umspannwerksgelände wurde der Trafo mittels eines sogenannten Querverzugs vom Transporter auf sein Betonfundament gesetzt. Dafür wurde zunächst zwischen Schwerlasttransporter und Fundament eine Schienenkonstruktion angebracht. Anschließend konnte der Trafo auf seinen werksseitig montierten Rollen auf das Fundament gezogen werden. In den nächsten Tagen schließt LVN den Trafo an und nimmt ihn im Zuge weiterer Umbaumaßnahmen im Umspannwerk in Betrieb. Die Versorgung der Stromkunden ist währenddessen durch den anderen Trafo am Umspannwerksgelände gesichert. Der ausgemusterte Transformator wird abtransportiert und entsorgt. (MK)