Neues 5G-Mobilfunknetz in Bad Grönenbach

Der Telekommunikationsanbieter O2 Telefónica hat in der Pappenheimer Straße in Bad Grönenbach jetzt einen neuen 5G-Standort errichtet. © Privat

Bad Grönenbach - Der Telekommunikationsanbieter O 2 Telefónica bringt den schnellen 5G-Mobilfunkstandard nach Bad Grönenbach. Der Netzbetreiber hat dort jetzt einen neuen 5G-Standort in der Pappenheimer Straße errichtet. Weitere sollen im Zuge der laufenden 5G-Ausbauoffensive folgen.

Mit 5G, so der Netzbetreiber in einer Pressemeldung, würden O 2 Kunden in Bad Grönenbach ab jetzt von höheren Downloadgeschwindigkeiten und kürzeren Reaktionszeiten bei der mobilen Datennutzung profitieren. Gleichzeitig ermögliche 5G neue Anwendungsmöglichkeiten: Neben Social Media-Nutzung, Musik- und Videostreaming würden besonders datenintensive Anwendungen wie Mobile Gaming oder Virtual/Augmented Reality erst über 5G ihr volles Potenzial entfalten. Als Ersatz für einen Festnetzanschluss könnten Kunden in Homeoffice-Zeiten über 5G selbst große Dateien in Sekundenschnelle herunterladen. Zudem sei 5G die Grundlage für industrielle Netze – unter anderem für die Vernetzung von Maschinen und Anlagen in der Produktion und Logistik sowie für künftige Anwendungen wie das autonome Fahren.

Interessierte Neukunden können das neue Mobilfunknetz vor Ort inklusive 5G jetzt für 30 Tage unverbindlich testen. Mit der online erhältlichen Gratis-SIM-Karte entstehen innerhalb Deutschlands fürs Telefonieren ins Festnetz sowie auf Mobilfunknummern keine Kosten. Auch das mobile Surfen ist gratis. 30 Tage nach Aktivierung der Testkarte läuft der Mobilfunkvertrag automatisch aus, heißt es dazu in der Pressemeldung.

