Von: Sophie-Isabel Gunderlach

Sänger Maximilian Jäger kommt ursprünglich aus Altenstadt, lebt inzwischen aber in Memmingerberg. Dort hat er sich im Keller in den letzten Monaten ein eigenes Tonstudio eingerichtet, um gemeinsam mit seiner Band neue Lieder und Alben aufzunehmen und zu produzieren. © Maximilian Jäger

Memmingen/Unterallgäu – Der Musiker Maximilian Jäger hat sich in den vergangenen Jahren mit seiner Band einen Namen in der Region gemacht. Am 23. September erscheint mit einem Release-Konzert im Antonierhaus in Memmingen das neue Album „Heimathafen“. Der Memminger KURIER hat mit Maximilian Jäger über die Platte, Musikvideos und das Songschreiben gesprochen.

Herr Jäger, am 23. September erscheint Ihr neues Album „Heimathafen“. Worum geht es auf der Platte?

Maximilian Jäger: Es geht darum, dass man dort ankommt, worauf man hingearbeitet hat. Das muss nicht zwangsläufig in der Heimat- oder Geburtsstadt sein, sondern an dem Ort, an dem man glücklich ist und sich wohlfühlt.

Schreiben Sie all Ihre Songs selbst?

Maximilian Jäger: Ich schreibe die Songs gemeinsam mit meinem Gitarristen Leon Binder und meinem Pianisten Nico Campanella. Wir treffen uns, schreiben zusammen, nehmen neue Songs auf und Leon produziert sie dann aus. Neben uns drei besteht die Band noch aus Andreas Hollerbach am Bass und aus Matthias Kanisch am Schlagzeug. Ich singe und spiele Gitarre.

Wie kommen Sie auf die Idee für neue Texte?

Maximilian Jäger: Das ist unterschiedlich. Mir fallen Ideen für neue Texte oftmals unterwegs ein. Dann setzen wir drei Songwriter uns zusammen, bringen wir unsere Einfälle ein, arbeiten daran weiter und finalisieren die Lieder. Manchmal entstehen Songs auch erst aus gemeinsamen Treffen, wir kommen zusammen auf Ideen und entwickeln diese weiter.

Wie lange dauert es, bis ein neuer Song fertig ist?

Maximilian Jäger: Auch das ist unterschiedlich. Manchmal passiert es mir innerhalb von ein paar Stunden, dass ich einen neuen Song schreibe. Ich habe aber auch Songs, die seit ein oder zwei Jahren rumliegen und wir arbeiten immer wieder daran, aber sie sind noch nicht fertig.

Wie kann man sich die Entstehung eines „ganzen“ Songs vorstellen, wie kommen Text und Melodie zusammen?

Maximilian Jäger: Das unterscheidet sich ebenfalls von Song zu Song. Manchmal hat man eine Melodie im Kopf und sucht den passenden Text dazu. Bei mir ist es aber meistens so, dass ich den Text zuerst habe und dann überlegen wir uns die passende Melodie und spielen das Lied ein.

Sie haben auch bereits einige Musikvideos zu Ihren Liedern gedreht. Erzählen Sie bitte einmal, wie kann man sich die Entstehung eines solchen Videos vorstellen?

Maximilian Jäger: Die Idee für ein zum Song passendes Musikvideo habe ich oft bereits beim Schreiben des Liedes. Steht fest, dass ein Video kommt, arbeite ich gemeinsam mit einem Kameramann und dem Produzenten das Drehbuch aus und wir überlegen uns passende Locations. Inzwischen produzieren wir mit Nico als Produzent und Schnittmeister die meisten Videos selbst.

Drehs verbinde ich gerne mit Orten, an denen ich im Urlaub bin. Beispielsweise das Video zu dem Song „Haus am Meer“ haben wir in Kroatien an einem wunderschönen Haus gedreht, in dem wir im Anschluss zusammen Ferien gemacht haben. Das Video zum neuen Lied „Dankeschön“ wurde innerhalb von zwei Tagen am Bodensee aufgenommen. Einen Tag sind wir in einem kleinen Flugzeug über den See und die Stadt geflogen und haben aus der Luft gefilmt, das war eine tolle Erfahrung.

Das klingt aber auch sehr aufwendig, insbesondere wenn man noch die Zeit für Vor- und Nachbereitung einberechnet. Wieso sind Musikvideos wichtig?

Maximilian Jäger: Musikvideos sind entscheidend für Social Media, für die Kanäle Instagram, Facebook und TikTok. Man kann sich das wie bei einem Kinofilm vorstellen. Für diesen benötige ich einen Trailer, um ihn anzuteasern. Genauso funktioniert das mit Musik. Sie findet zunehmend auf dem Bildschirm statt, es ist nicht nur das Audio, sondern auch das Visuelle wichtig. Als Musiker ist es heutzutage entscheidend, auf Social-Media-Kanälen vertreten zu sein. Zum einen aufgrund dessen, was ich gerade gesagt habe. Und ein weiterer Vorteil ist, dass man direkt mit den Fans kommunizieren und sich eine Community aufbauen kann.

Und Sie haben eine solche Community?

Maximilian Jäger: Die haben wir auf jeden Fall. Es gibt viele, die sich beteiligen, Beiträge kommentieren, teilen oder bei Aktionen von uns mitmachen.

Können Sie von der Musik leben?

Maximilian Jäger: Nein, das ist leider (noch) nicht möglich. Im Gegenteil, momentan investieren wir viel Geld, beispielsweise in den Dreh von Videos, um weitervoranzukommen. Darum arbeiten wir alle, ich beispielsweise mit 80 Prozent bei der Firma Liebherr. Als Musiker sind unsere Haupteinnahmequelle die Gage für Live-Auftritte. Aufgrund von Corona konnten davon in den letzten zwei Jahren nur wenige stattfinden.

Was war die größte Bühne, auf der Sie bisher aufgetreten sind?

Maximilian Jäger: Die größte Bühne war das Zelt-Musik-Festival in Freiburg. Da sind wir vor ungefähr 1.000 Leute aufgetreten. Außerdem waren wir „Voract“ mehrerer bekannter Künstler, beispielsweise von Pietro Lombardi in Ulm.

Wie kommen Sie zu Ihren Auftritten, bewerben Sie sich bei den Veranstaltern oder kommen diese auf Sie zu?

Maximilian Jäger: In unserer Region sind wir inzwischen bekannt. Veranstalter kommen auf uns zu und buchen uns für Auftritte. Überregional schreibe ich Locations an und frage: „Hey, wir würden in folgenden zwei Wochen auf Tour gehen, hättet ihr in dieser Zeit einen Slot für uns?“ Im Anschluss planen wir die Route und dann geht es mit dem VW Bus los. Wir hoffen sehr, dass in den nächsten Jahren wieder mehr Auftritte möglich sind.

Wie geht es in den kommenden Monaten für Sie weiter?

Maximilian Jäger: Nach dem Album Release am 23. September, auf den wir uns sehr freuen, machen wir eine kleine Tour, spielen beispielsweise in Luzern oder wollen nach Hamburg. Wir haben „Heimathafen“ während Corona produziert, wollten es aber erst rausbringen, wenn man wieder live spielen kann. Darum haben wir inzwischen auch schon weitere Songs fertig – es wird also bald wieder etwas Neues von uns geben. Und nächstes Jahr freuen wir uns auf die Festival-Saison und hoffen, bei einigen Auftritten tolle Abende mit den Zuschauern zu haben.

Herr Jäger, vielen Dank für das Gespräch!

Am 23. September erscheint das neue Album „Heimathafen“ mit zwölf Songs. Die Veröffentlichung der neuen Platte feiern Maximilian Jäger und seine Band mit einem Release Konzert im Memminger Antonierhaus. © Maximilian Jäger

Wissenswertes kurz notiert Maximilian Jäger, 27 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Altenstadt und wohnt heute in Memmingerberg. Er fing mit zwölf Jahren an, E-Gitarre zu spielen und Coversongs zu singen. Inzwischen schreibt er seit rund fünf Jahren mit seiner Band eigene Lieder. Die neue CD „Heimathafen“ mit zwölf Songs ist das dritte gemeinsame Album und wird offiziell mit einem Release Konzert im Memminger Antonierhaus am 23. September veröffentlicht. Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf in Memmingen in der Stadtbibliothek, bei Mendes Augenoptik & Hörakustik e.K. und beim Mekong-Imbiss sowie auf der Internetseite von Maximilian Jäger (www.maximilian-jaeger.net).

