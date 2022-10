Niederrieden feiert den 31. Europatag – Festredner Markus Söder

Von: Sophie-Isabel Gunderlach

Teilen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder war Festredner des 31. Europatages in Niederrieden. In seiner rund einstündigen Rede betonte Söder immer wieder die Bedeutung Europas, gerade auch in der aktuellen Zeit: „Wir brauchen Europa wie noch nie.“ © Gunderlach

Niederrieden - In der Niederriedener Festhalle wurde am vergangenen Sonntag der 31. Europatag gefeiert. Als diesjähriger Festredner kam Ministerpräsident Markus Söder ins Unterallgäu, begleitet von zahlreichen Vertretern der Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik. Söder hielt eine rund einstündige Rede, in der er sich für ein starkes und geschlossenes Europa aussprach.

Treffen führende politische Persönlichkeiten bei Veranstaltungen ein, gibt die Anzahl der anwesenden Sicherheitskräfte einen Tipp, wie lange es bis zur Ankunft noch dauert. Das ließ sich auch in Niederrieden rund um den 31. Europatag beobachten. Der begann am Sonntagmorgen mit einem Umzug mit Blasmusik in die Festhalle und einem anschließenden Gottesdienst, zelebriert von Bischof Dr. Bertram Meier. Ab circa 10.30 Uhr ging vor der Halle das Gewusel los, immer mehr Polizei und immer mehr Personenschützer trafen ein, Medienvertreter schalteten die Kameras an und Klaus Holetschek, bayerischer Staatsminister für Gesundheit und Pflege, bezog Position in der ersten Reihe. Kurz darauf war es soweit und die schwarze Limousine von Markus Söder fuhr vor.

Dass der Ministerpräsident extra aus München gekommen war, zeigt die bedeutsame Stellung, die der Europatag sich über die Jahre bayernweit erarbeitet hat. „Das Herz von Europa schlägt heute in Niederrieden“, betonte Klaus Holetschek, wie schon 2019, in seinem Grußwort die Wertschätzung für diesen besonderen Tag. Der erste Europatag fand 1980 statt, damals hielt der Freiherr von Castell vor rund 60 Zuschauerinnen und Zuschauern die Festrede zum Thema „Leben und Wirken des heiligen Benedikt als Patron Europas“. Zurückzuführen ist die Tradition auf den langjährigen Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Hans Keller und den ehemaligen Bürgermeister Benedikt Büchler, Vater des heutigen Niederriedener Bürgermeisters Michael Büchler. Ziel des Europatages war und ist es, das Bewusstsein für die Werte der christlichen europäischen Union zu betonen und zu stärken.

Im Gegensatz zum ersten Europatag hielt Markus Söder seine Rede vor deutlich mehr als 60 Leuten. Die Niederriedener Festhalle war vollgefüllt mit mehreren 100 Gästen. Passend zur Umgebung betonte Sönder immer wieder die Bedeutung des ländlichen Raums in und für Europa. „Bayern und Europa leben von den ländlichen Gemeinden, dort ist die Seele Europas“, so Söder. Eine große Rolle nahm außerdem der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ein. Dieser habe zu einem nie gekannten Zusammenrücken der Union geführt, die insbesondere zwei Signale an Russland gesendet haben: Zum einen eine „unglaubliche Hilfsbereitschaft für die Menschen in und aus der Ukraine“ und zum anderen eine neue „Wehrhaftigkeit der Union“.

Mit Dauer seiner Rede ging Söder, vielleicht mit der bayerischen Landtagswahl 2023 im Hinterkopf, mehr auf innenpolitische Themen ein. So nutzte er etwa den Streit in der Bundesregierung in Sachen Energiepolitik, um Kritik zu üben. Söder sprach sich dafür aus, solange Krieg und Energiekrise anhalten, alle möglichen Energiequellen zu nutzen und laufen zu lassen. Er warf der Regierung auch vor, sie stärke mit ihrer Politik rechte Nationalisten und er wolle das nicht in Deutschland, wie nun beispielsweise in Italien. Allerdings verlor Söder kein Wort darüber, dass sein EU-Abgeordneter Manfred Weber, Chef der Europäischen Volkspartei (EVP), offen Wahlkampf für die Partei Forza Italia, Teil der neuen italienischen Regierung und mit deren Chef Silvio Berlusconi, einem Mann mit fragwürdiger politischer Vergangenheit, gemacht hatte. Dafür ließ Söder an der ein oder anderen Stelle Selbstironie einfließen, zum Beispiel mit einem Star-Trek-Bezug beim Thema Technik der Zukunft, was für große Heiterkeit sorgte.

Bei den Zuhörerinnen und Zuhörern kam die Ansprache des Ministerpräsidenten gut an und wurde mit viel Beifall gewürdigt. Nach seiner Rede trug Söder sich in das goldene Buch der Gemeinde Niederrieden ein. Im Anschluss gab es für alle Gäste ein gemeinsames Mittagessen als Abschluss des diesjährigen Europatages.