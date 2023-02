No Barriers Disco: Inklusionsparty als Faschingsausgabe im Kaminwerk

No Barriers Disco: Ab 19 Uhr gibt es am Faschingssamstag eine Faschingsausgabe. © Dadima Photografie

Memmingen - Im Kaminwerk findet am Samstag, 18. Februar, wieder die „No Barriers Disco“ statt. Ab 19 Uhr gibt es am Faschingssamstag eine Faschingsausgabe. Dort kann man wieder zusammen im Kaminwerk feiern und tanzen.

Das Kaminwerk findet „Fasching muss nach der langen Auszeit wieder gefeiert werden!“ Am Faschingssamstag gibt es unter dem Motto „No Barriers Disco – Faschingsedition“ von den Kaminwerk-DJs die volle Ladung an Faschingshits und den coolsten Hits der letzten drei Jahrzehnte, zu denen so richtig abgetanzt werden kann. Im Nebenraum ist eine Fotobox aufgestellt, so dass sich alle auch in ihren Kostümen kostenlos ein Andenken als Sofortbild mit heimnehmen können. Im Angebot sind natürlich wieder Faschingskrapfen.

Schon lange sind im Kaminwerk auch Menschen mit Handicap bei Tanzveranstaltungen anwesend und amüsieren sich auf der Tanzfläche. Beim Format No Barriers Disco wurden die Rahmenbedingungen so angepasst, dass alle ungehindert teilnehmen können, egal ob mit, oder ohne Behinderung.

Die Party ist ab 14 Jahren und kostet keinen Eintritt. Einlass und Beginn um 19 Uhr. Veranstalter ist der AK Freizeit und Inklusion. Mehr Infos im Internet unter www.kaminwerk.de.

MK

