„No a Leich für d’Lilly“: Endlich wieder Fischertagstheater in Memmingen!

Von: Tom Otto

Teilen

Drei, denen kein Mörder entkommt (v. links): Polizist Konrad Gödele (Robert Junger), Putzfrau Lilly Pfeiffer (Melanie Striegel) und Hauptkommissar Ebbe Becker (Stefan Honold). Lilly sorgt dafür, dass die Staatsgewalt nicht allzu sehr über die eigenen Füße fällt… © Tom Otto

Memmingen - Nach der Corona-Zwangspause darf auch die Theatergruppe des Fischertagsvereins das geneigte Publikum wieder begeistern. Mit der Krimikomödie „No a Leich für d’Lilly“ knüpfen die Macherinnen und Macher an eine besonders begabte Kriminalistin von vor zehn Jahren an. Dabei zieht Melanie Kamcke als „Putzfrau Lilly Pfeiffer“ wieder alle Register, die die Rolle hergibt.

Mit dem geerdeten Spürsinn einer Frau, die rum kommt und weiß, was sich gehört, ist sie mit allen Wassern gewaschen. Sie bringt die Profis Hauptkommissar Ebbe Becker (Stefan Honold) und Polizist Konrad Gödele (Robert Junger) nicht nur zum Kochen und Verzweifeln, sondern auch auf die richtige Spur, wenn es darum geht, den Mörder zu finden.

Die Schauspielerin Lisa Altenberg (Monika Striegel) wurde nämlich kurz vor ihrem Eintritt in eine Sekte ermordet. An Verdächtigen mangelt es ebenso wenig wie an deftigen und witzigen Sprüchen, die beim Publikum ankommen. Natürlich alles auf Mundart, was die Darstellung noch lebendiger macht.

Noch bis 20. Juli 2023 im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Memmingen

Noch bis Donnerstag, 20. Juli 2023, jeweils abends um 20 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Memmingen zu sehen.

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!