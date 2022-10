„Noch schnell zum Tierarzt!“

Von: Tom Otto

Teilen

Nach den Preiserhöhungen für Futtermittel, Medikamente und Energie stellen die neuen Tierarzt-Gebühren das Memminger Tierheim vor Existenzprobleme. Dort wird dringend finanzielle Unterstützung gebraucht. © Tom Otto

Memmingen/Unterallgäu - Auch der Besuch beim Tierarzt wird bald teurer. Über neun Jahre lang hat sich bei den Kosten nichts geändert. Seitdem wurden jedoch immer neue Therapien entwickelt und neue Geräte kamen auf den Markt. Das zuständige Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) weiß, dass diese moderne Medizin ihren Preis hat. „Die Kosten für die Behandlung von Tieren werden zwar überwiegend steigen, jedoch ermöglicht das gleichzeitig den Fortbestand vieler Tierarztpraxen.“

Damit soll vor allem der Beruf des Tierarztes attraktiver werden. Denn die Versorgung von Haus- und Nutztieren ist in einigen Regionen in Deutschland nicht sichergestellt, so der Deutsche Tierschutzbund.

Dr. Nikola Medl, Geschäftsführende Tierärztin der Kleintierklinik in Babenhausen, bestätigt den Kostendruck und die schwierige Lage der Tierarztpraxen. Die Honorarverbesserungen in der neuen Tierärztegebührenordnung (GOT) seien dringend erforderlich und reichten dennoch nicht aus, um den Bestand der Praxen zu sichern. Der jetzt beschlossene Aufschlag führe zu einer durchschnittlichen Verteuerung von etwa 15 bis 20 Prozent. „Das reicht nicht mal aus, um die Personalkostensteigerungen der vergangenen fünf Jahre aufzufangen“, so Medl. Sie macht sich große Sorgen wegen der Inflation, die bereits vor der Energiekrise deutlich zu spüren war. Jetzt haben sich auch noch die Stromkosten für die Kleintierklinik vervierfacht.

Enormer Kostendruck

Um den Klinik-Status mit der Notfallversorgung in Babenhausen zu erhalten, muss die Klinik täglich rund um die Uhr besetzt sein, das ganze Jahr über. 15 Tierärztinnen arbeiten hier, immer mehr Mitarbeiterinnen werden gebraucht. Die Kleintierklinik in Babenhausen ist die einzige weit und breit. Die nächsten Kliniken sind in Gessertshausen bei Augsburg, Weilheim, Ravensburg und Blaichach, sogar aus dem Raum Ulm und Stuttgart kommen die Tierhalter hierher. Trotz dieser jeweils regionalen Alleinstellung hadern die meisten Tierkliniken mit der Auflage der Notfallversorgung. Dr. Medl fordert daher auch den verpflichtenden Notdienst durch alle Tierärzte, wer das nicht wolle, müsse sich dann freikaufen und zahlt in einen Pool ein.

Sie sieht auch bei ihren Kunden, den Tierhaltern, eine deutliche Belastungsgrenze durch die Inflation erreicht. Aktuell ist die Nachfrage in der Kleintierklinik wie bei vielen einfachen Tierarztpraxen noch sehr hoch – viele wollten schnell noch vor der Gebührenerhöhung einen Behandlungstermin für ihre Tiere. Doch auf Dauer würden sich viele Tierhalter ihren vierbeinigen Liebling vermutlich nicht mehr leisten können. Eine aktuelle Umfrage von „felmo“, einem bundesweiten Verbund von über 150 mobilen Veterinären, bestätigt die Befürchtung: Demnach wollen fünf Prozent der Deutschen ihre Haustiere aufgrund der Preissteigerung weggeben. Von insgesamt knapp 35 Millionen Haustieren wären das immerhin 1,7 Millionen Tiere. Zudem befürchtet der Deutsche Tierschutzbund, dass dadurch mehr Tiere im Tierheim landen und auch das Tierwohl in der Landwirtschaft unter den höheren Kosten leidet.

35 Millionen Haustiere

Helmut Mader, Geschäftsführer des Bayerischen Bauernverbandes in Erkheim, sieht das jedoch anders. Die Landwirte hätten durch möglichst gesunde Tiere bei guter Tierhaltung die Möglichkeit ihre Tierarztkosten zu senken. Was die neue GOT für die einzelnen Betriebe bedeute, könne man noch nicht absehen. Er erkennt die Notwendigkeit einer guten regionalen tierärztlichen Versorgung zwar an, sieht jedoch auch im Zusammenhang mit den steigenden Kosten bei Energie und Futtermittel für die Bauern die neue Gebührenordnung nicht gerade mit Freuden. Mader rät den Landwirten mit ihren Tierärzten einen langfristigen Vertrag abzuschließen, um so die Kostensteigerungen überschaubar zu halten.

Die Preiserhöhungen treffen alle Tierhalter, gleich ob landwirtschaftliche Nutztiere oder Haustiere sowie den Pferdesport. Vor allem bei Kleintieren und Pferden wurden die Preise angehoben, weil es hier nach Ansicht des BMEL den größten Anpassungsbedarf gäbe. Dabei zahlen Pferdebesitzer schon jetzt am meisten, stellt das BMEL-Gutachten fest. Dr. Nikola Medl von der Babenhauser Kleintierklinik rät den Haustierhaltern zum Abschluss einer Tierkrankenversicherung, damit sie die Kostenrisiken einer medizinischen Versorgung schultern können. Versicherungen würden bereits ab 20 Euro pro Monat angeboten, allerdings solle man genau hinschauen, welche Leistungen und Risiken tatsächlich mitversichert und welche ausgeschlossen sind.

Für die Tierhalter ist es trotz Gebührenordnung nicht immer leicht zu verstehen, was da auf sie zukommt. Denn Veterinäre können den einfachen, zweifachen oder dreifachen Satz in Rechnung stellen. Welcher fällig wird, hängt von mehreren Faktoren ab. Komplikationen während der Behandlung spielen dabei ebenso eine Rolle wie ein gestresstes oder aggressives Tier, das Mitarbeiter beruhigen oder halten müssen oder auch wenn die Behandlung am Wochenende, einem Feiertag oder während der Nacht vorgenommen werden musste.

Tierheim kämpft um Existenz

Für die Tierheime in der Region wird die neue Gebührenerhöhung ebenfalls deutlich zu Buche schlagen. In Memmingen rechnet Wolfgang Courage, Vorsitzender des Memminger Tierschutzvereins und Betreiber des Tierheims, mit höheren Tierarztkosten von durchschnittlich 20 bis 25 Prozent. „Es ist klipp und klar: Das Tierheim kämpft um seine Existenz, weil die Ausgaben für Futter, Energie und medizinische Versorgung der Tiere massiv steigen, und gleichzeitig das Spendenaufkommen deutlich sinkt.“ Hinzu kommt die zunehmende Zahl von Haustieren, die im Tierheim abgegeben werden, weil ihre Besitzer die Kosten nicht tragen können. Wolfgang Courage ist sich sicher, dass die Zahl der Tierrückgaben Anfang des kommenden Jahres noch stärker steigen wird, wenn die Haushalte ihre Nebenkostenabrechnungen von ihren Energieversorgern bekommen haben. „Wenn wir ständig mehr Tiere rein bekommen als wir vermitteln können, geht das so nicht weiter“, so Courage. Er hat für die kommende Woche Gespräche mit dem Kämmerer der Stadt vereinbart, um Lösungsmöglichkeiten zu finden. Aktuell bekommt der Verein für den Betrieb des Tierheims 1,40 Euro pro Memminger Einwohner, hinzu kommen noch 50 Cent je Einwohner aus den Umlandgemeinden.

Einen eher makabren Trost hat die neue Gebührenordnung GOT dann doch noch: Nicht alles wird teurer, einzelne Leistungen werden auch günstiger. Muss ein Tierarzt zum Beispiel ein Pferd einschläfern, kann er nach der neuen Gebührenordnung dafür mindestens 73,90 Euro berechnen – bislang waren es 92,37 Euro.