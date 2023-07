Integration durch Arbeit und Ausbildung: Pressegespräch zum Thema Geflüchtete im Unterallgäu

Von: Michaela Breuninger

Integration beginnt mit der Sprache: Um Deutsch zu lernen, muss ein Sprachkurs des Jobcenters absolviert werden, doch diese sind im Landkreis Unterallgäu komplett ausgebucht und die Wartezeiten sehr lang (Symbolfoto). © PantherMedia/franky242

Unterallgäu – Das Landratsamt Unterallgäu hatte vor kurzem zu einem Pressegespräch zum Thema Geflüchtete eingeladen. Vertreter des Landratsamtes, der Bürgermeister, des Jobcenters und der Agentur für Arbeit informierten über die aktuelle Situation im Landkreis, die Zusammenarbeit mit den Gemeinden sowie das Thema Geflüchtete und Arbeit.

Den Anwesenden stand Sorge ins Gesicht geschrieben, denn sie müssen die Vorgaben der Regierung im Landkreis umsetzen. Die Weltlage sei kompliziert, die Fluchtbewegung in die EU so groß wie nie und Deutschland trage die Hauptlast beim Thema Asyl und das habe natürlich auch Auswirkungen auf das Unterallgäu, erklärte Landrat Alex Eder. „Hier kommen viele Menschen an, die Schutz und ein besseres Leben suchen, aber keiner dieser Menschen trägt eine Schuld an der Gesamtsituation.“ Die Gesamtsituation sei schwierig, die Suche nach Unterkünften sei nach wie vor das große Thema, mit dem sich das Landratsamt beschäftige. Allerdings sei man hier momentan auf dem Stand, dass nur noch von Notunterkünften gesprochen werden könne, so der Landrat. Die Kommunen stünden vor massiven Herausforderungen, denn auf der kommunalen Ebene gehe es nicht nur um die Unterbringung, sondern auch um Kinderbetreuung, Schule, medizinische Versorgung, Sprachkurse uvm. – also um das ganze Integrationsthema.



Mangel an Unterkünften

Jörg Rosa, stellv. Leiter des Sachgebietes Personenstands- und Ausländerwesen am Landratsamt Unterallgäu, informierte über die aktuelle Flüchtlingssituation. Die Anzahl der Geflüchteten habe sich innerhalb von zehn Jahren fast verdreifacht. Die Aufnahmequote des Landkreises beträgt (Stand: Juli 2023) im regulären Verfahren 90 Prozent und bei den ukrainischen Flüchtlingen 63 Prozent. Aktuell erhält der Landkreis circa 70 Zuweisungen pro Woche (Asylbewerber und ukrainische Geflüchtete). Die Unterbringung verteilt sich im Landkreis auf circa 70 Asylunterkünfte, zwei Notunterkünfte (380 Personen in Bad Wörishofen) und (50 in Mindelheim) und 1.700 Bewohner leben in den Unterkünften des Landkreises. Aus Mangel an Mietangeboten für kleinere Wohnungen würden deshalb größere Sammelunterkünfte notwendig, klärte Rosa auf. Kritik und Unverständnis gab es für die Entscheidung der Regierung von Schwaben, alle etwa 140 Beherbergungsverträge auslaufen zu lassen. Bei diesen kümmert sich der Vermieter selbst um die Unterkunft, was zwar den Landkreis mehr kostet, aber dafür muss dort kein Personal gebunden werden. Auch in den beiden Notunterkünften ist laut Rosa die Aufnahmegrenze erreicht. Für das zweite Halbjahr 2023 wurden weitere 600 Asylbewerber, überwiegend afghanische Ortskräfte, angekündigt. Auf die Frage, ob sie diese überhaupt unterbringen können, antworteten der Leiter der Ausländerbehörde Jörg Rosa und Doris Back, Leiterin der Abteilung Soziales, Familie, Jugend und Senioren, mit einem klaren Nein!

Ausbildung und Arbeit

Einig waren sich die Anwesenden darüber, dass Erwerbstätigkeit die Belegung in den Unterkünften reduzieren und die Situation auf mehreren Ebenen entschärfen kann. Denn auch im Unterallgäu werden händeringend Arbeitskräfte gesucht. Integration durch Arbeit und Ausbildung sowie den Fachkräftebedarf decken, stehen beim neuen Einwanderungsrecht (voraussichtlich ab Februar 2024) im Fokus. Als Faustregeln gelten: Nach drei Monaten in Deutschland darf ein Asylbewerber eine Beschäftigung ausüben oder eine qualifizierte Ausbildung beginnen. Er erhält die generelle Erlaubnis einer Beschäftigung im Tagespendelbereich, wenn die Identität geklärt und die Tätigkeit den Lebensunterhalt sichert und privates Wohnen erlaubt. Aber, so Rosa, die Unterstützung durch die Gemeinden sei durch die Vermittlung zu Arbeitgebern und Vermietern vor Ort unumgänglich. Eine Integration von den Schreibtischen im Landratsamt aus könne nicht gelingen, denn selbst die Ausländerbehörde habe der Fachkräftemangel erwischt.



Integration durch Sprache

Unabdingbar für eine gute Integration sind Sprachkenntnisse. Und hier liegt die Krux begraben: Nach Auskunft von Bettina Kreuzer, Geschäftsführerin des Jobcenters Unterallgäu, sind die Wartezeiten bei den Sprachkursen sehr lang. „Alle verfügbaren Sprachkurse im Landkreis sind ausgebucht. Wir tun alles, um Zwischenangebote zu schaffen“, erklärte Kreuzer. Das Unterallgäu als prosperierende Region sei als Arbeitsmarkt sehr chancenreich, da die Unternehmen nicht nur Fachkräfte suchen würden, merkte Horst Holas von der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen an. Vor allem bei Tätigkeiten in den Bereichen Logistik, Warenwirtschaft, Metallverarbeitung und für Fachkräfte im sozialen Bereich würden sich Chancen ergeben. Vorausgesetzt man verfügt über genügend Deutschkenntnisse, die durch einen Sprachkurs über das Jobcenter erworben werden müssen, der aber mangels Verfügbarkeit nicht absolviert werden kann.

Netzaufbau vor Ort

Als Partner bei der Integration von Asylbewerbern und Geflüchteten fungieren – neben der Ausländerbehörde im Landratsamt, dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit – die Freiwilligenagentur Schaffenslust, die Caritas sowie ehrenamtliche Helferkreise, Asylberatungsstellen bzw. „Asylbeauftragte“ in den Gemeinden, die IHK, Handwerkskammer sowie Kreishandwerkerschaften und nicht zu vergessen, die Arbeitgeber vor Ort. „Wir tun alles dafür, dass die Menschen in Arbeit einsteigen und ihren Beitrag zum Wohlstand unserer Region leisten“, so Landrat Eder. Hierzu brauche man auch eine bessere Vernetzung z.B. durch Flüchtlingsbeauftragte in den Gemeinden, ähnlich wie Quartiersmanager.



Als stellvertretender Kreisverbandsvorsitzender des Bayerischen Gemeindetags nahm Tussenhausens Bürgermeister Johannes Ruf am Pressegespräch teil. „Die Gemeinden sind nicht mehr an der Belastungsgrenze, sondern bereits darüber hinaus“, klärte Ruf auf. „Wir haben Sand im Getriebe, aber richtig!“ Im Ehrenamt sei die Situation nicht mehr zu bewältigen. Er äußerte seine Sorge, dass die Stimmung insgesamt umschlagen könnte, „aber wir kommen nur gemeinsam ans Ziel“. Eine Situation, für die Landrat Eder volles Verständnis zeigte: „Das Land besteht aus Gemeinden. Bund, Land und Landkreis sind nur politische Ebenen. Echt ist die Situation vor Ort und die gilt es zu lösen.“

