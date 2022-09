OB-Wahl 2023 in Memmingen: SPD schickt Jan Rothenbacher ins Rennen

Von: Sophie-Isabel Gunderlach

Mit 46 von 46 möglichen Stimmen wählten die Mitglieder der SPD Memmingen den 29-jährigen Jan Rothenbacher, der die Maustadt als die „Stadt meiner Jugend“ bezeichnete, zu ihrem Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl im März 2023. © Gunderlach

Memmingen - Auf einer Nominierungskonferenz am vergangenen Samstag (17.9.2022) im Maximilian-Kolbe-Haus wählten die Genossinnen und Genossen den 29-jährigen Jan Rothenbacher mit 100 Prozent der Stimmen zu ihrem Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Memmingen am 5. März 2023.

„Memmingen ist eine wunderschöne Stadt“, betonte Jan Rothenbacher in seiner Bewerbungsrede. Der gebürtige Illertissener, der mit seiner Ehefrau und den gemeinsamen Söhnen inzwischen in Balzheim im Alb-Donau-Kreis wohnt, sagte aber auch: „Man kann noch mehr daraus machen.“ Rothenbacher, Berater für Verwaltungsdigitalisierung und -modernisierung im Bund, skizzierte in seiner Rede, wie er sich das vorstelle. Als ein zentrales Thema nannte er sein „Steckenpferd“, die Digitalisierung der Verwaltung. Das sei ein wichtiger Service für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch eine Entlastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. Wichtig sei Rothenbacher auch, unternehmerisches Denken zu fördern – „eine ungewöhnliche Aussage für einen Sozialdemokraten“, wie er schmunzelnd meinte. Für ihn bedeute das, als Stadt Chancen zu erkennen, zu nutzen und auch in sie zu investieren, beispielsweise in Bezug auf alternative Energien, um sich zukunftsfest und weiter wirtschaftlich rentabel aufzustellen. Die Stadtplanung wolle er des Weiteren mit Blick auf die Themen Klima oder Mobilität und Großbauprojekte wie das geplante Kombibad oder den Neubau des Memminger Klinikums entwickeln und gestalten.

Den anwesenden SPD-Mitgliedern schien die Vorstellung des Kandidaten zu gefallen. Unter den Augen der beiden ehemaligen Oberbürgermeister Dr. Ivo Holzinger (Memmingen) und Ivo Gönner (Ulm) bedachten sie Rothenbacher mit viel Applaus. Im Anschluss erhielt er auch auf dem Papier die volle Unterstützung. Von 46 stimmberechtigten Genossinnen und Genossen stimmten 46 für Jan Rothenbacher als SPD-Oberbürgermeisterkandidat. Damit ist der Kampf um das Memminger Rathaus seitens der SPD offiziell eröffnet.

