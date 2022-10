Ochsenhausen: Sanierung der Riedstraße geht voran

Trotz der Arbeiten ist der Gärtnereibetrieb in der Riedstraße erreichbar. © Privat

Ochsenhausen - Die Bauarbeiten zur Sanierung der Riedstraße in Ochsenhausen haben Ende Mai begonnen und machen gute Fortschritte. Der erste Bauabschnitt von der Kasernengasse Richtung Brühlstraße konnte inzwischen wie geplant abgeschlossen werden.

„Wir sind den Anwohnern dankbar für das Verständnis, das sie trotz der unvermeidlichen Beeinträchtigungen aufbringen,“ erklärt Bürgermeister Andreas Denzel. Sobald die Wasseranschlüsse für die Häuser fertig sind, soll in dem Bereich die Notwasserversorgung wieder abgebaut werden. Wie der zuständige Bauleiter Daniel Gräser mitteilt, wurden bis zur Realschule die Kanäle und die Hauptwasserleitung verlegt. „Nun laufen die Vorbereitungen für das Regenüberlaufbecken.“ Dazu muss ein sogenanntes Ortbetonbauwerk in der Baugrube hergestellt werden. Das bedeutet, dass in der Baugrube das erforderliche Becken für das Regenwasser aus Beton gegossen wird. Anschließend wird auf der Baustelle zunächst etwas Ruhe einkehren, denn im Winter kann aufgrund der Witterung nicht gearbeitet werden. Für die Anwohner wird die Straße vorübergehend mit Kies aufgefüllt, damit möglichst alle zu ihren Grundstücken fahren können. Bereits jetzt sind die Bauarbeiter bemüht, vor allem auch für die dort ansässige Gärtnerei immer eine Zufahrt offen zu halten.

Im Frühjahr wird dann der dritte Bauabschnitt von der Realschule aus bis zur Brühlstraße saniert werden. Bis dahin soll auch feststehen, wie die Straße künftig gestaltet sein wird. Nach einem Beschluss des Gemeinderats soll die Riedstraße die erste Fahrradstraße in der Rottumstadt werden. „Wir haben Fördermittel beantragt und bereiten die Ausschreibung vor, damit der Gemeinderat dann entscheiden kann,“ berichtet Bürgermeister Denzel.

(Me)

