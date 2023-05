Ochsenhausen: Stadtradeln spart tonnenweise CO 2

Fleißig in die Pedale getreten: Bürgermeister Andreas Denzel lud zum Auftakt der Aktion zu einer Feierabend-Tour ein. © privat

Ochsenhausen – Sage und schreibe 3,4 Tonnen eingespartes CO 2 haben die Ochsenhauser Teilnehmer an der Aktion „Stadtradeln“ bis zum Ende der Aktion am 22. Mai 2023 dem Gesamt-Kilometer-Buch gutgeschrieben. Das sind stolze 20.756 Kilometer, die mit dem umweltfreundlichen Fahrrad zurückgelegt wurden.

Nun haben alle, die ihre Kilometer noch nicht eingetragen haben bis 29. Mai 2023 Zeit, dies nachzuholen. Danach wird Bilanz gezogen. Mit der Aktion sollte dazu ermuntert werden, statt des Autos das Fahrrad zu nutzen und damit nicht nur dem Klima, sondern auch sich selbst und seiner Gesundheit etwas Gutes zu tun. Die teilnehmenden Gemeinden traten dabei in einen spielerischen Wettbewerb um die meisten erradelten Kilometer. „Wichtig ist nicht das Gewinnen“, so Bürgermeister Andreas Denzel, „sondern dass die Abgasbelastung gesenkt wird.“ Und als Anreiz zum Weitermachen auch ohne „Aktion“ sollen die drei aktivsten Teilnehmer mit einer kleinen Anerkennung ausgezeichnet werden.

Unter allen Teilnehmern werden im Rahmen des Öchslefests am 17. Juni 2023 weitere Preise verlost, die der örtliche Fahrradhandel und eine Eisdiele gespendet haben. Das Stadtoberhaupt hofft, dass möglichst viele der Teilnehmer auch künftig für Alltagsstrecken das umweltfreundliche Fahrrad nutzen werden. Denn, so Denzel: „davon profitieren sowohl die Radelnden als auch die Umwelt.“

