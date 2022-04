Zeit für andere haben

Ortsnahe Altenhilfe auch im Unterallgäu immer wichtiger

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek war Gastredner bei der vom Vorstand der Seniorengemeinschaft Manfred Lingens und seiner Stellvertreterin Anna Birk (von links) geleiteten Sitzung des „AK Nachbarschaftshilfe“. © Rainer Becker

Holzgünz/Schwaighausen - Zu einem Treffen des „AK Nachbarschaftshilfe“ hatte der Vorstand der Seniorengemeinschaft Manfred Lingens in den HoSchMi-Stadel eingeladen. Gastredner war der Bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek.

Eingangs erinnerte Manfred Lingens daran, dass die erste der aktuell 23 Nachbarschaftshilfen im Jahr 2013 in Babenhausen gegründet wurde, um die Seniorinnen und Senioren zu unterstützen, damit diese so lange wie möglich zu Hause wohnen und ein selbstbestimmtes Leben führen können. Lingens machte darauf aufmerksam, dass die Zahl der Menschen über 65 Jahre in den nächsten zwei Dekaden um 45 Prozent steigen wird. Und viele davon werden alleinstehend sein und aus verschiedenen Gründen nicht auf familiäre Hilfen zurückgreifen können. Und ohne weitreichende Reformen werden seines Erachtens große soziale Probleme entstehen: Es gebe hier viele Themenfeder, die dringend angefasst und umgesetzt werden müssen. Beispielsweise die Einsamkeit im Alter, die zur sozialen Isolation führen und die seelische Gesundheit der Senioren gefährden können.



Die ehrenamtliche Betreuung durch die Nachbarschaftshilfen werden nicht ausreichen, um fehlende Pflegekräfte, fehlende Plätze in der Tagespflege und in der Kurzzeitpflege auszugleichen, meint Lingens. Hier seien gemeinschaftliche Anstrengungen der Hilfsorganisationen mit ihren Netzwerken und der Politik im Besonderen notwendig. Schon jetzt würden die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer zum Teil an ihre Grenzen stoßen. Als Beispiel führte Lingens Patienten an, die aus dem Krankenhaus entlassen werden und sich in der Rekonvaleszenzzeit noch nicht selbst versorgen können. Für diese Menschen wurde einmal die Kurzzeitpflege in den Altenheimen eingerichtet, aber hier fehle oft nicht nur der Platz, es mangele insbesondere an geeigneten Pflegekräften. Hier müsse dringend etwas Sinnvolles geschehen.





Zeit für andere haben

Gesundheitsminister Klaus Holetschek bedankte sich bei allen Helferinnen und Helfern, die ehrenamtlich als „weiße Engel“ arbeiten. Das wichtigste Gut sei die „Zeit für andere“. Dann verwies er darauf, dass er bereits 2020, damals noch als Gesundheitsstaatssekretär, eine Pflegereserve für Bayern gefordert hatte. Mit dieser sollte zukünftig schnell zusätzliches Personal für künftige Notlagen rekrutiert werden können. Nach der aktuellen Krise müssten die richtigen Lehren gezogen werdenund Maßnahmen erfolgen, um die Kliniken, Alten- und Pflegeheime zu unterstützen. Auch in Holzgünz verwies er auf den schon existierenden „Pflegepool“, über den seit einiger Zeit Fachkräfte angeworben würden, die eine Ausbildung im Pflege- und Gesundheitsdienst absolviert haben, derzeit jedoch nicht in ihrem Ausbildungsberuf tätig sind. Grundsätzlich müsse zukünftig eine Stärkung des Pflegeberufs durch ausreichende Personalsicherung und Ausbildung, bessere Arbeitsbedingungen, eine bessere Bezahlung und mehr gesellschaftliche Anerkennung des Berufs erfolgen.



Die aktuelle Gesundheitspolitik aus Berlin hält er nicht für zielführend. Seiner Ansicht nach sind alle Leben gleich viel wert, auch die Leben der vulnerablen Gruppen in der Gesellschaft. Da sieht Holetschek die größten Gefahren. Er erneuerte seine Forderungen nach Einrichtung von mehr Tagespflege, Kurzzeitpflege, Pflegezeitgeld und eindeutigen Rahmenbedingungen für pflegende Angehörige.



Fehlendes Pflegepersonal bedroht das System

Das größte Problem sieht Holetschek beim fehlenden Pflegepersonal. Viele Pflegerinnen und Pfleger seien in den letzten zwei Jahren oft an ihre Grenzen gekommen und noch darüber hinaus belastet worden. In der derzeitigen Konstellation werde das System irgendwann zusammenbrechen. Holetschek glaubt, dass nur die Kommunen diese Probleme lösen können. Was die Regierung in Berlin betrifft, müsse das Sozialgesetzbuch im Sinne der Bürger geändert werden. Es gehe nicht um SGB-Abrechnungsmodi, sondern um die Menschen. Digitale Systeme „ersetzen keine Hand am Bett“. Es müssen nun die Weichen für die Zukunft gestellt werden, so Holetschek.



Bei der abschließenden Diskussion, die durch Anna Birk (Stellvertreterin von Manfred Lingens) geleitet wurde, kamen noch einige der Aspekte der ehrenamtlichen Tätigkeiten der Nachbarschaftshilfen zur Sprache. Beispielsweise werden seit kurzem nur noch die Fahrtkosten (0,30 Euro/Kilometer) der Ehrenamtlichen vergütet. Wartezeiten, die durch Facharzt- und Klinikbesuche entstehen, die mitunter einige Stunden dauern, werden nicht mehr vergütet. Dies stärke natürlich nicht die Motivation der ehrenamtlichen Helfer. Auch wurde die Frage gestellt, ob die Kliniken weiterhin am kommerziellen Erfolg gemessen werden. Klaus Holetschek betonte, dass diese Fragen zum Gesamtkomplex der weiteren Arbeit des Gesundheitsministerium gehören werden. (rb)