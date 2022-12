Ottobeuren: Gänsehaut pur in der Basilika

Das Kirchenkonzert der Blasmusikgesellschaft Ottobeuren in der Basilika beeindruckte nicht nur die zahlreichen Zuhörer, sondern sorgte auch bei den Musikern für Gänsehautmomente. © Philipp Birkenmaier

Ottobeuren - Es ist dieses Gefühl, wenn die Musik ertönt und die einzigartige Akustik der Basilika die gespielten Melodien entweder ganz sanft, dunkel und mystisch, erhaben majestätisch oder in beeindruckendem Forte ans Ohr trägt, und einem dadurch der ein oder andere Gänsehautmoment beschert wird.

Meisterlich gelungen ist dies den Musikerinnen und Musikern am dritten Advent in der Basilika Ottobeuren. Dem Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer für den Besuch und die Spenden für die Jugendarbeit des Vereins von Vorstand Simon Miller folgte der Auftakt durch die Jungmusikerinnen und -musiker der Jugendkapelle Günztal. Unter der Leitung von Julia Kößler gaben sie das majestätische „Chorus And March“, das moderne „A Song For You“ und das erhabene „Eventide Fall“ zum Besten und erbrachten den Beweis eines hervorragend hohen Ausbildungsstands des jungen Orchesters.

Für den mystischen Teil des Klangs sorgten im Anschluss die neun Alphörner der Blasmusik Ottobeuren. In drei dargebrachten Chorälen nutzten sie die Bandbreite der Klangfülle im Chorraum und ließen die Zuhörer träumen.

Beeindruckend dann der Auftritt der Blasmusikgesellschaft Ottobeuren unter der Leitung von Peter Oswald. Den Anfang machten dabei drei Sätze aus dem „Weihnachtsoratorium“ von Camille Saint-Saëns. Kraftvoll das „Gloria“, gefühlvoll das Solo von Peter Albrecht im zweiten Satz „Air“ und das grandiose „Finale“. Die ganz leisen Töne traf das einem Choral aus dem Mittelalter entnommene „Carol Of The Sheperds“, bevor die leisen Töne beim gefühlvollen Beginn des bekannten „Sound Of Silence“ von Simon and Garfunkel im furiosen Mittelteil wieder im nachdenklichen Schlusston endeten. Bravourös dabei die Solisten Simon Miller und Markus Schindele unterstützt durch Richi Schneider am E-Bass und Wolfgang Kirchmann am Keyboard. Und der größte Gänsehautmoment an diesem Tag? Sicherlich das Gesangssolo von Karin Keidler in „The Story“, das alles hatte: Gefühl, Herzschmerz und einen Solopart von Saxofonistin Patricia Wölfle. Der traditionelle Schluss mit einer Weihnachtsgeschichte von Abt Johannes Schaber OSB, mit traditionellen Weihnachtsliedern in „German Christmas“ und dem gemeinsam von allen Musikerinnen und Musikern gespielten „O du fröhliche“ vollendeten den gelungenen Konzertnachmittag.

Und bei den Musikerinnen und Musikern: Gibt es auch bei ihnen Gänsehaut? Sophia Rau, die neben fünf anderen beim diesjährigen Konzert in den Reihen der Blasmusikgesellschaft debütierte, dazu: „Sie kommt schon beim Spielen des ersten Tons in der Basilika, denn dort zu spielen ist einfach etwas ganz Besonderes.“ Dann fügt sie lachend hinzu: „Und wenn es die Musik nicht schafft, dass man Gänsehaut kriegt, dann sicherlich, dass es einen irgendwann friert.“ Aber das war an diesem Nachmittag sicherlich nicht der Grund für die Gänsehaut, sondern die Musik. Beweis dafür waren die stehenden Ovationen der Zuhörerinnen und Zuhörern am Ende des Konzerts in der voll besetzten Basilika.

(Christoph Kößler)

