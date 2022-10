Ottobeuren: Neue Chefärztin für Innere Medizin begrüßt

Neue Chefärztin für Innere Medizin an der Klinik Ottobeuren ist Dr. Cornelia Monat. © Privat

Ottobeuren - Der Klinikverbund Allgäu hat Dr. Cornelia Monat als neue Chefärztin für Innere Medizin an der Klinik Ottobeuren vorgestellt. Sie tritt die Nachfolge von Prof. Dr. Hubert Hautmann an, der die Klinik Ende September verlassen hat.

Wie der Klinikverbund in einer Pressemeldung mitteilt, hat Dr. Monat die Abteilung für Innere Medizin zum 4. Oktober übernommen. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie. Darüber hinaus führt sie die Zusatzbezeichnungen Intensivmedizin, Hypertensiologie und Ernährungsmedizin sowie die Zusatzqualifikationen Sportkardiologie und Herzinsuffizienz. Durch ihre breite Weiterbildung und Erfahrung könne die Innere Medizin mit der notfallmedizinischen und der intensivmedizinischen Versorgung an der Klinik Ottobeuren weiterhin sichergestellt werden, heißt es in der Meldung. Darüber hinaus könne Dr. Monat mit ihren kardiologischen Kenntnissen die Patientenversorgung im Bereich der Herz-Kreislauferkrankungen weiter ausbauen. Bis zuletzt war sie leitende Oberärztin der Kardiologie an der Klinik Krumbach.

„Den Weggang von Prof. Hautmann bedauern wir, freuen uns aber sehr mit Dr. Monat eine ausgewiesene Expertin und Persönlichkeit gewonnen zu haben, die sowohl menschlich als auch fachlich hervorragend zur Klinik Ottobeuren passt,“ freut sich Geschäftsführer Florian Glück.

Die neue Chefärztin für Innere Medizin wurde an ihrem ersten Arbeitstag an der Klinik Ottobeuren durch die Kolleginnen und Kollegen sowie den neuen Ärztlichen Direktor, Dr. Maximilian Massalme, empfangen, begrüßt und durch die Klinik geführt. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe in Ottobeuren“, sagt Dr. Monat. „Mir ist es ein großes Anliegen für die Menschen in der Region Ansprechpartnerin und Vertrauensperson zu sein“. (MK)