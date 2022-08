Ottobeurer Grüne wählen neuen Vorstand

Der neue Grünen-Vorstand in Ottobeuren (von links) Evi Lichtblau, Conny Nagel (Beisitzerinnen), Christian Gahm, Doris Kienle (OV Sprecher) und Edith Formato (Schriftführerin).

Neuer Schwung mit neuen Gesichtern

Ottobeuren - Der Ottobeurer Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen hat einen neuen Vorstand. In den turnusmäßigen Wahlen am 1. August hat sich die Parteispitze neu formiert.

Sprecherin des Ortsverbandes bleibt Doris Kienle, ihr zur Seite steht ab sofort der 42-jährige Universitätsdozent Christian Gahm. Die ehemalige Co-Sprecherin von Doris Kienle Cornelia Nagel ist zur Beisitzerin gewählt worden, gemeinsam mit Evi Lichtblau. Die Aufgaben der Schriftführerin übernimmt künftig die gelernte Physiotherapeutin Edith Formato.

Beim Treffen zur turnusmäßigen Vorstandswahl erinnerte die alte und neue OV-Sprecherin Doris Kienle an die turbulente Gründungsphase und den raschen Erfolg des neuen Ortsvereins. Nach der Gründung im Januar 2019 und einem engagierten Wahlkampf sitzen drei Grüne im Ottobeurer Gemeinderat und stellen mit Marc Michels den dritten Bürgermeister. „Wir Grünen sind inzwischen eine anerkannte Größe in der Politik in Ottobeuren“, sagte Kienle bewegt und resümierte „Politik kann Spaß machen“.

„Aus dem Hintergrund zu unterstützen ist immer gut, aber irgendwann kommt man an den Punkt, ab dem man aktiv etwas verändern muss“, erklärte Christian Gahm sein Engagement im Parteivorstand. Genauso aktiv will sich Edith Formato künftig im OV einbringen und „das würde ich gerne als Schriftführerin tun“, sagte sie in ihren Antrittsworten.

Der bisherige Vorstand aus Doris Kienle, Conny Nagel, Sabine Weber-Frommel, Helmut Scharpf und Evi Lichtblau wurde entlastet. (MK)