Ottobeurer Kinder ziehen im Herbst ins „Hopfennest“

Teilen

Im Herbst 2022 ziehen die Kinder und das Team der Johanniter-Kindereinrichtung „Entdeckerbande“ in Ottobeuren in die neue Einrichtung „Hopfennest“ in Ottobeuren um. © Johanniter

Ottobeuren - Die Johanniter betreiben seit 2019 die Einrichtung „Entdeckerbande“ in Ottobeuren. Im Frühjahr 2022 ist es endlich soweit und das ehemalige „Bräustüble“ auf dem malerischen Klostergelände wurde durch den Eigentümer Wolfgang Maier in eine wunderschöne Kindereinrichtung verwandelt.

Die „Entdeckerbande“ wird mit dem Umzug in „Hopfennest“ umbenannt und bietet insgesamt Platz für 40 Kindergartenkinder in zwei Gruppen und 15 Krippenkindern in einer Gruppe.



„Wir beziehen, wenn möglich, gerne Kinder bei der Namensfindung für eine neue Kindereinrichtung mit ein und so war es auch bei der neuen Einrichtung hier in Ottobeuren. Schnell waren sich die Kinder einig, dass ‚Hopfennest‘ der perfekte Name für diese historischen Räumlichkeiten ist. Das Wort Nest steht im Mittelpunkt, denn die Kinder verbinden hiermit Geborgenheit und sehen sich gern als kleine Vögel, die ganz schnell groß werden, fliegen lernen und das Nest verlassen können. Auch wird in den Einrichtungen viel über die heilende Wirkung von Pflanzen gesprochen und Kinder verbinden mit Hopfen Naturmedizin und Tee“, erklärt Beate Winterholler, Sachgebietsleitung Kindereinrichtungen der Johanniter in Bayerisch Schwaben.



Die neue Einrichtung wird mit einem naturnahen Konzept arbeiten und die Kinder und das Team freuen sich schon, in die neue Einrichtung umzuziehen.



Derzeit sind noch vereinzelte Plätze in der Einrichtung für das neue Bildungsjahr frei und das Team sucht ebenfalls noch nach Verstärkung. Bei Interesse oder weiteren Fragen kann man sich per E-Mail unter kita.ottobeuren@johanniter.de an das Team wenden oder findet weitere Informationen unter www.johanniter.de/entdeckerbande. (MK)